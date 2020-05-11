Ветеринары будут бороться с бешенством с помощью авиации

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вакцинировать диких животных против бешенства в Подмосковье будут с помощью авиации, сообщает Вакцинировать диких животных против бешенства в Подмосковье будут с помощью авиации, сообщает правительство Московской области . Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона организовало работу выездных бригад ветеринарных специалистов.

"Ветеринарные специалисты Подмосковья начали первый этап ежегодной вакцинации — весеннюю авиараскладку оральной вакцины против бешенства диких плотоядных, прежде всего лис. Эта операция проводится три раза в год. Всего за первый раунд планируется разложить 500 тысяч доз, а за год — полтора миллиона доз вакцины", — сообщил глава Минсельхозпрода Андрей Разин.

Большая часть вакцины раскладывается с воздуха самолетом, вручную препарат оставляют непосредственно у нор животных и в местах, где полеты запрещены. В природной среде наибольшую опасность для людей представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, летучие мыши, лисицы.

"Полномасштабную авиараскладку по всей территории региона мы проводим уже второй год. Эти эффективные профилактические мероприятия не дают болезни распространиться и предупреждают эпидемии бешенства. В том числе предупреждают возникновение случаев заболевания бешенством у человека", — отметил Разин.

Министр напомнил, что бешенство — это острое инфекционное заболевание. Укус зараженного животного может грозить человеку смертельно опасным поражением центральной нервной системы.

"Благодаря авиараскладке в прошлом году нам удалось на 12% увеличить поедаемость вакцины дикими животными и довести ее до 24%, что на десять процентов больше показателя по России. Наша задача — довести потребление вакцины до 70%", — подчеркнул Разин.