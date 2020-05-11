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Хорошие новости
2020-05-11T11:27
https://ria.ru/20200511/1571245379.html
Ветеринары будут бороться с бешенством с помощью авиации
https://cdn24.img.ria.ru/images/149405/99/1494059995_0:0:2804:1577_1036x0_80_0_0_5e02a506be33e5113bcb950e93226189.jpg
РИА Новости

Ветеринары будут бороться с бешенством с помощью авиации

08:00 11.05.2020 (обновлено: 11:27 11.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вакцинировать диких животных против бешенства в Подмосковье будут с помощью авиации, сообщает правительство Московской области. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона организовало работу выездных бригад ветеринарных специалистов.
"Ветеринарные специалисты Подмосковья начали первый этап ежегодной вакцинации — весеннюю авиараскладку оральной вакцины против бешенства диких плотоядных, прежде всего лис. Эта операция проводится три раза в год. Всего за первый раунд планируется разложить 500 тысяч доз, а за год — полтора миллиона доз вакцины", — сообщил глава Минсельхозпрода Андрей Разин.
Большая часть вакцины раскладывается с воздуха самолетом, вручную препарат оставляют непосредственно у нор животных и в местах, где полеты запрещены. В природной среде наибольшую опасность для людей представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, летучие мыши, лисицы.
Вакцинация
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"Полномасштабную авиараскладку по всей территории региона мы проводим уже второй год. Эти эффективные профилактические мероприятия не дают болезни распространиться и предупреждают эпидемии бешенства. В том числе предупреждают возникновение случаев заболевания бешенством у человека", — отметил Разин.
Министр напомнил, что бешенство — это острое инфекционное заболевание. Укус зараженного животного может грозить человеку смертельно опасным поражением центральной нервной системы.
"Благодаря авиараскладке в прошлом году нам удалось на 12% увеличить поедаемость вакцины дикими животными и довести ее до 24%, что на десять процентов больше показателя по России. Наша задача — довести потребление вакцины до 70%", — подчеркнул Разин.
Местоположение животных ветеринарам помогают определить сотрудники Госохотнадзора области.
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Хорошие новостиДикие животныеМосковская область (Подмосковье)
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