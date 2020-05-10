"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России

В новом разделе организаторы фестиваля обещают поделиться интересными и малоизученными фактами из истории русской и зарубежной военной музыки.

Организаторы называют военную музыку русской армии и её оркестровую службу секретным оружием-снадобьем, которым укрепляли стойкость и мужество солдаты. В дирекции отметили, что на протяжении истории иноземные захватчики "поражались непоколебимому духу, стойкости и героизму русского народа и его рати".