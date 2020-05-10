"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Организаторы международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" открыли на своем сайте специальный раздел, посвященный истории военной песни, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.
"В год празднования 75-летия Великой Победы дирекция фестиваля "Спасская башня" запускает на официальном сайте Фестиваля специальный раздел "Музыка в годы Великой Отечественной войны", который будет посвящён роли музыки и военных музыкантов в непростые для нашей страны годы", - говорится в сообщении.
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В новом разделе организаторы фестиваля обещают поделиться интересными и малоизученными фактами из истории русской и зарубежной военной музыки.
Организаторы называют военную музыку русской армии и её оркестровую службу секретным оружием-снадобьем, которым укрепляли стойкость и мужество солдаты. В дирекции отметили, что на протяжении истории иноземные захватчики "поражались непоколебимому духу, стойкости и героизму русского народа и его рати".
Отмечается, что темой фестиваля "Спасская башня" в 2020 году станет "75 лет – окончание войны".