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75 лет Великой Победы
2020-05-10T15:18
https://ria.ru/20200510/1571248423.html
"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156255/00/1562550091_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_ff67690bc5ed0b3a6f794b2f680b7530.jpg
РИА Новости

"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России

15:18 10.05.2020
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Организаторы международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" открыли на своем сайте специальный раздел, посвященный истории военной песни, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.
"В год празднования 75-летия Великой Победы дирекция фестиваля "Спасская башня" запускает на официальном сайте Фестиваля специальный раздел "Музыка в годы Великой Отечественной войны", который будет посвящён роли музыки и военных музыкантов в непростые для нашей страны годы", - говорится в сообщении.
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В новом разделе организаторы фестиваля обещают поделиться интересными и малоизученными фактами из истории русской и зарубежной военной музыки.
Организаторы называют военную музыку русской армии и её оркестровую службу секретным оружием-снадобьем, которым укрепляли стойкость и мужество солдаты. В дирекции отметили, что на протяжении истории иноземные захватчики "поражались непоколебимому духу, стойкости и героизму русского народа и его рати".
Отмечается, что темой фестиваля "Спасская башня" в 2020 году станет "75 лет – окончание войны".
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
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