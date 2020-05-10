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Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
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РИА Новости

Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19

11:28 10.05.2020
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© РИА НовостиСайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© РИА Новости
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Роспатент с начала года получил 26 заявок на регистрацию отечественных и международных товарных знаков с упоминанием в названии коронавируса (COVID-19) либо темы изоляции, следует из данных базы открытого реестра заявок ведомства.
Так, в феврале ООО "Первый городской ритуал" подало заявки на регистрацию названий "Коронавирус", "COVID-19" и "Coronavirus", ООО "Медпром" подала заявки на аналогичные названия, а также на "Стоп коронавирус" и "Stop Coronavirus", а ООО "Айпэкс Груп" - на название товарного знака "COVID". А в марте от ряда заявителей были поданы на заявки на такие названия, как "Anticovid", "COVID-19", "Самоизоляция", "Коронавирус.нет", "Коронавирус", "Корона вирус", "Ковиданти" и "Шах и мат коронавирус".
Наконец, в апреле в ведомство поступило 13 заявок на регистрацию товарных знаков с названиями "Covidate", "Covidasy", "Covidataz", "Covidatex", "Covidaten", "Covidatenz", "Covidatecs", "Covidatens", "Covidatard", "Covidasrtium", "Covidistance", "Covideз" и "Covidat". В качестве заявителя большинства поданных за этот месяц заявок указан индивидуальный предприниматель Артем Кравченко.
При этом за период с 2005 по 2018 годы были поданы и сейчас находятся в базе Роспатента, например, заявки на товарные знаки с названиями "Cavid", "Cavidi", "Изоляция", "Covidien", "Ковидиен".
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"Все заявки будут рассмотрены и проанализированы полно и всесторонне на предмет соответствия требованиям законодательства. Однако, не предрешая исход рассмотрения по конкретным заявкам, можно высказать предварительную оценку, что многие из них имеют сомнительную регистрационную перспективу", - прокомментировал РИА Новости замдиректора Федерального института промышленной собственности, подведомственного Роспатенту, Роман Захаров.
"Вызывает сомнение, что такие обозначения могут выполнять ключевую функцию товарного знака по индивидуализации товара или услуги. В отношении ряда товаров такие обозначения способны вводить потребителей в заблуждение относительно товара, его назначения и свойств. И, конечно, вызывает вопросы соответствие таких обозначений моральным нормам при использовании их как товарного знака", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
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