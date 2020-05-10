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2020-05-10T09:32
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В Москве в воскресенье ожидается дождливая и ветреная погода
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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается дождливая и ветреная погода

09:32 10.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Местами дождливая и ветреная погода будет в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться на северо-западной периферии небольшого, но довольно активного циклона. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно в восточных и южных районах. Плюс 15 - плюс 17 градусов тепла ожидается в столице, плюс 13 - плюс 18 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
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По его словам, в столице ожидается неприятный северный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывистый. Давление практически не изменится, оно немного ниже нормы - 742 миллиметра ртутного столба.
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