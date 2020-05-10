В Москве в воскресенье ожидается дождливая и ветреная погода

"Сегодня столичный регион будет находиться на северо-западной периферии небольшого, но довольно активного циклона. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно в восточных и южных районах. Плюс 15 - плюс 17 градусов тепла ожидается в столице, плюс 13 - плюс 18 - в Подмосковье", - рассказал Леус.