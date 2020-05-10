В Москве в воскресенье ожидается дождливая и ветреная погода

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Местами дождливая и ветреная погода будет в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться на северо-западной периферии небольшого, но довольно активного циклона. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно в восточных и южных районах. Плюс 15 - плюс 17 градусов тепла ожидается в столице, плюс 13 - плюс 18 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По его словам, в столице ожидается неприятный северный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывистый. Давление практически не изменится, оно немного ниже нормы - 742 миллиметра ртутного столба.