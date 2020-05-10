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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-05-10T12:00
https://ria.ru/20200510/1571181399.html
“Скажи по-человечески”. Избавляемся от канцеляризмов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571181233_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_6312abd4ffa1993b194387fd729d06de.jpg
РИА Новости

“Скажи по-человечески”. Избавляемся от канцеляризмов

12:00 10.05.2020
1765
Как это по-русски
“Скажи по-человечески”. Избавляемся от канцеляризмов
Вчера, 12:00
Произвели выплаты, в рамках мероприятия, ведём борьбу, в процессе учёбы, активно работает, следует отметить… Бесит, когда люди неосознанно (а иногда намеренно) используют в разговорной речи канцеляризмы. Это часто громоздко, неуместно и, в целом, — некрасиво. Каких, на первый взгляд, "правильных" слов лучше избегать в устной и письменной речи?
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
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Как это по-русскиПодкаст
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