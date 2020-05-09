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75 лет Великой Победы
2020-05-10T06:49
https://ria.ru/20200509/1571228067.html
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571226000_0:33:641:393_1036x0_80_0_0_3324690e62c221b2a354e821c5194792.jpg
РИА Новости
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
Празднование 75-летия Победы завершилось в Москве салютом.
2020-05-09T22:00
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69085631&type=mp4
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

22:00 09.05.2020 (обновлено: 06:49 10.05.2020)
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Празднование 75-летия Победы завершилось в Москве салютом.
В этом году из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил о переносе всех запланированных на 9 мая торжественных мероприятий, в том числе Парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны возникла 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года – 30 залпов из 1000 орудий.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМосква
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