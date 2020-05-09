Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

Празднование 75-летия Победы завершилось в Москве салютом.
В этом году из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил о переносе всех запланированных на 9 мая торжественных мероприятий, в том числе Парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны возникла 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года – 30 залпов из 1000 орудий.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.