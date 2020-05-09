Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

В этом году из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил о переносе всех запланированных на 9 мая торжественных мероприятий, в том числе Парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.