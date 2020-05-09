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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:21
https://ria.ru/20200509/1571214242.html
В Приморье выздоровели почти 25 процентов заболевших коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175956_0:0:3144:1769_1036x0_80_0_0_41c3fb4b50817016d019159425d92883.jpg
РИА Новости

В Приморье выздоровели почти 25 процентов заболевших коронавирусом

14:21 09.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Почти 25% заболевших коронавирусом в Приморье выздоровели, за последние двое суток выписаны 43 человека, сообщает правительство региона.
"Почти четверть заболевших коронавирусом в Приморье выздоровели. В последние двое суток в Приморье от коронавируса вылечили 43 пациента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число выздоровевших выросло до 188.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 808, около 50 человек - в тяжёлом состоянии. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
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Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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