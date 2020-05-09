В Приморье выздоровели почти 25 процентов заболевших коронавирусом

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Почти 25% заболевших коронавирусом в Приморье выздоровели, за последние двое суток выписаны 43 человека, сообщает правительство региона.

"Почти четверть заболевших коронавирусом в Приморье выздоровели. В последние двое суток в Приморье от коронавируса вылечили 43 пациента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число выздоровевших выросло до 188.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 808, около 50 человек - в тяжёлом состоянии. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.