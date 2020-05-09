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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T09:21
https://ria.ru/20200509/1571198371.html
Правительство Белоруссии разрешило экспорт бинтов, ваты, марли и масок
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РИА Новости

Правительство Белоруссии разрешило экспорт бинтов, ваты, марли и масок

09:19 09.05.2020 (обновлено: 09:21 09.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Правительство Белоруссии сняло запрет на вывоз за пределы республики отдельных видов медицинских товаров, среди которых бинты, вата, марля, а также маски собственного производства, следует из постановления, опубликованного в субботу на национальном правовом интернет-портале.
В марте белорусское правительство на фоне пандемии коронавируса COVID-19 запретило экспорт ряда товаров медицинского назначения, в том числе хирургических халатов, масок, перчаток, бинтов, ваты и марли, однако вывоз физлицами для личного пользования был по-прежнему разрешен. Особенно остро в стране ощущалась нехватка защитных масок, но по поручению президента Белоруссии Александр Лукашенко масок было произведено достаточное количество, а излишки было решено экспортировать, чтобы зарабатывать валюту.
"Внести в приложение к постановлению Совета министров … от 17 марта 2020 года №149 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Республики Беларусь" следующие изменения: исключить позицию "Бинты, вата, марля и прочее…", - говорится в документе.
Там также уточняется, что разрешено вывозить за пределы страны медицинские маски, но только произведенные в Белоруссии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу число выявленных случаев COVID-19 составляло 21 101, в том числе скончался 121 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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