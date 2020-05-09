Правительство Белоруссии разрешило экспорт бинтов, ваты, марли и масок

"Внести в приложение к постановлению Совета министров … от 17 марта 2020 года №149 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Республики Беларусь" следующие изменения: исключить позицию "Бинты, вата, марля и прочее…", - говорится в документе.