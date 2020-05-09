Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть

Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов РФ на основании предложений и предписаний главных санитарных врачей этих субъектов.

При наличии в субъекте РФ на момент принятия решения в соответствии с настоящими рекомендациями уже снятых ограничений или их отсутствии решение может не пересматриваться.