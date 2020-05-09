Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ограничительные меры в связи с коронавирусом могут возобновиться в любой момент при осложнении эпидемической ситуации, сообщается в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов РФ на основании предложений и предписаний главных санитарных врачей этих субъектов.
При наличии в субъекте РФ на момент принятия решения в соответствии с настоящими рекомендациями уже снятых ограничений или их отсутствии решение может не пересматриваться.
"Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации", - говорится в тексте документа.
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