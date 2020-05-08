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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:24
https://ria.ru/20200508/1571186730.html
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570171606_0:0:2760:1552_1036x0_80_0_0_f2136051b2715de2b3702a399feaceac.jpg
РИА Новости

В США одобрили тест на коронавирус по слюне

20:24 08.05.2020
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
© REUTERS / Caitlin Ochs
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.
"Ратгерский университет получил от FDA экстренное разрешение для использования на дому теста на коронавирус, который позволит людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов, и все это с комфортом у себя дома", - говорится в Twitter университета.
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В заявлении университета на официальном сайте отмечается, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении или в месте тестирования, которое требует физического взаимодействия с медицинским работником.
"Возможность собрать образец для тестирования на COVID-19 в домашних условиях будет иметь серьезное влияние на анализы, выявляющие COVID-19 в Нью-Джерси и по всей Америке. Защита как пациентов, так и медицинских работников от любого ненужного контакта имеет первостепенное значение, и домашний сбор слюны решает практически все вопросы, связанные с качеством, безопасностью и доступностью тестирования", - заявил директор по развитию технологий исследовательского подразделения университета RUCDR Эндрю Брукс.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗНью-ДжерсиСШАВ мире
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