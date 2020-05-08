В США одобрили тест на коронавирус по слюне

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.
"Ратгерский университет получил от FDA экстренное разрешение для использования на дому теста на коронавирус, который позволит людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов, и все это с комфортом у себя дома", - говорится в Twitter университета.
В заявлении университета на официальном сайте отмечается, что новая технология самостоятельного сбора слюны в домашних условиях позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении или в месте тестирования, которое требует физического взаимодействия с медицинским работником.
"Возможность собрать образец для тестирования на COVID-19 в домашних условиях будет иметь серьезное влияние на анализы, выявляющие COVID-19 в Нью-Джерси и по всей Америке. Защита как пациентов, так и медицинских работников от любого ненужного контакта имеет первостепенное значение, и домашний сбор слюны решает практически все вопросы, связанные с качеством, безопасностью и доступностью тестирования", - заявил директор по развитию технологий исследовательского подразделения университета RUCDR Эндрю Брукс.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, 75 тысяч скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.