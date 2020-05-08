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Религия и мировоззрение
2020-05-08T22:34
https://ria.ru/20200508/1571180286.html
Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570136401_0:423:2890:2048_1036x0_80_0_0_a46c0aa0342a8bba0b957153f9f4404c.jpg
РИА Новости

Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии

18:04 08.05.2020 (обновлено: 22:34 08.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Карантин является одной из "заповедей Бога", и христиане могут совершать все церковные таинства "где угодно", не обязательно в храмах, заявил в пятницу РИА Новости известный церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев, комментируя меры самоизоляции с точки зрения церковных канонов.
"Мы должны помнить, что Библия - это первая книга, которая говорит о карантине. Карантин - это заповедь Бога", - сказал Стеняев. По его словам, о подобных мерах подробно говорится, например, в 13-й главе ветхозаветной книги "Левит".
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Отвечая на вопрос о том, возможно ли теоретически полное прекращение всех богослужений в храмах в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, собеседник агентства напомнил, что христианство существовало первые четыре столетия вообще без всяких храмов.
"В отличие от иудаизма, где богослужение можно совершать только в храме и только на горе Мориа (известна как Храмовая гора - ред.), у христиан нет такой завязки на помещение. Все таинства Церкви мы можем совершать где угодно, в принципе", - отметил священнослужитель.
Он также напомнил известное выражение из послания апостола Павла, обращавшегося к коринфянам, что они - "храм Бога живого" и что их тела являются "храмом живущего в них Святого Духа", и о том, что на Руси всегда говорили, основываясь на Священном Писании, что "храм не в бревнах, а в ребрах".
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"В древней Церкви тяжело больной христианин не посещал христианское богослужение, но приглашал к себе священников на дом", - добавил Стеняев, уточнив, что об этом сказано в послании апостола Иакова (Иак. 5,14).
По словам священника, и сам Господь Иисус Христос признавал закон о карантине и исполнял его, о чем говорится в Евангелии (Мк. 1,14).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. Во многих странах, в том числе и в России, в связи с заболеванием введены меры самоизоляции. В частности, многие храмы закрыты для прихожан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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