Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T17:10
https://ria.ru/20200508/1571176680.html
РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570889717_0:163:3000:1851_1036x0_80_0_0_2433255df3617ab17d250991ef3b9193.jpg
РИА Новости

РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм

17:09 08.05.2020 (обновлено: 17:10 08.05.2020)
465
© РИА Новости / Владимир ГребневСоветские солдаты ведут уличный бой
Советские солдаты ведут уличный бой
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Советские солдаты ведут уличный бой. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявление, сделанное руководством Латвии, Литвы и Эстонии по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе, стало очередным шагом прибалтийских элит к обелению фашизма как идеи и политической практики, говорится в совместном заявлении Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Заявление подписали председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее президенты стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором снова обвинили СССР в оккупации. Президенты отметили, что балтийские страны считают окончанием Второй мировой войны вывод российских войск после восстановления независимости их стран в 1990-1991 годах.
"Совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, подготовленное к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе, апеллирует к ценностям "западной демократии", являясь по существу актом исторического ревизионизма с националистических позиций. Внимательно ознакомившись с документом, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество отмечают целый ряд исторических искажений и умолчаний, которые в нем содержатся", - говорится в заявлении РИО и РВИО.
"Рассуждая о том, что "два беспощадных диктатора – Гитлер и Сталин – поделили Европу на регионы влияния", президенты Латвии, Литвы и Эстонии отказывают своим народам в исторической субъектности. Образ безвольных "наций-жертв" позволяет закрыть глаза на действия прибалтийских добровольцев СС, чьи злодеяния получили однозначную оценку Нюрнбергского трибунала", - отмечается в совместном заявлении.
Возложение венков к Мемориалу павшим советским воинам в Берлине
Вчера, 09:48
В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
Как подчеркивают РИО и РВИО, прикрыть постыдные акты сотрудничества с нацистами национально-освободительной борьбой невозможно.
"Сближение с Гитлером было осознанным политическим курсом прибалтийских автократий. Латвия и Эстония стали плацдармами нацистской Германии, подписав соответствующие документы еще в 1939 году. В феврале 1940 года директор департамента госбезопасности Литвы Повилайтис также посетил Берлин, где по поручению своего правительства зондировал вопрос о германском протекторате. Вхождение в состав СССР, произошедшее не по итогам Второй мировой войны, как заявляют президенты трех прибалтийских стран, а в 1940 году, на основании референдумов, позволило народам Латвии, Литвы и Эстонии вступить в борьбу под знамёнами лидера антигитлеровской коалиции", - отмечается в заявлении.
Также в РИО и РВИО напомнили, что международное признание вхождения прибалтийских республик в состав СССР произошло на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а затем подтверждено в 1975 году по итогам Хельсинкского совещания.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 16:1775 лет Великой Победы
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
"Впору гордиться, а не замалчивать тот факт, что в различных частях Красной армии сражались десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Символично, что первым национальным подразделением, созданным в годы Великой Отечественной войны, стала 201-я Латышская стрелковая дивизия, укомплектованная преимущественно добровольцами. Этим людям была очевидна альтернатива – гитлеровцы проводили в Прибалтике политику геноцида. В Эстонии были убиты 80 тысяч, в Литве – 205 тысяч, а в Латвии – до 300 тысяч мирных жителей", - говорится в заявлении.
Историческое и военно-историческое общества отметили, что в боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии. "Их жертва послужила фундаментом последующего возрождения латвийской, литовской и эстонской государственности. Невозможно согласиться с тем, что "на смену одному тоталитарному режиму пришел другой", - отмечается в заявлении.
Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 16:3875 лет Великой Победы
Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
"Глубоко безграмотно приравнивать советский строй, пусть и не лишенный собственных недостатков, к бесчеловечному нацистскому режиму, отвергающему элементарные ценности равенства, просвещения и развития. Продвижение подобных взглядов – уже не первый шаг прибалтийских элит к "обелению" фашизма как идеи и политической практики", - подчеркивается в заявлении.
Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество призвали "бороться с любыми проявлениями исторического ревизионизма, влекущими за собой размывание легитимности современного международного порядка". "Давая оценки прошлому, необходимо ориентироваться на мнение профессиональных историков и подлинные документы, а не на умозрительные идеологические конструкции. Высоко чтим подвиг бойцов Красной армии и их союзников, избавивших мир от фашистской чумы. Благодарность великому поколению победителей живет в наших сердцах", - заявляют РИО и РВИО.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 12:00
Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
2401141
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыГитанас НауседаКерсти КальюлайдЭгилс ЛевитсРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российское историческое обществоВладимир МединскийСергей НарышкинЭстонияЛатвияЛитва
Рекомендуем
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Китай-Россия: вместе победили, вместе победим
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет вести авторские колонки на сайте RT
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Троице-Сергиева Лавра
Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Жителям Подмосковья старше 65 лет будут продавать маски по 11 рублей
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния