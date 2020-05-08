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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:57
https://ria.ru/20200508/1571175229.html
Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
https://cdn22.img.ria.ru/images/150636/44/1506364496_102:0:3238:1764_1036x0_80_0_0_ea35effacf842f6b6599330fe5692eec.jpg
РИА Новости

Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске

16:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРепетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель не будет присутствовать на параде 9 мая в Минске по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как Брюссель рекомендовал европейским дипломатам воздерживаться от участия в массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в представительстве.
В Белоруссии принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, он "никак не повлияет на здоровье людей". Лукашенко также заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. Вместе с тем ВОЗ рекомендовала Белоруссии, которая не вводила карантин, принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические.
"Дипломаты, работающие в представительстве Европейского союза в Беларуси, получили инструкции штаб-квартиры Европейской службы внешних действий воздерживаться от участия в массовых мероприятиях в условиях пандемии коронавируса, поэтому они не смогут присутствовать на завтрашнем параде. Эти инструкции соответствуют также рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в представительстве, отвечая на вопрос о присутствии посла ЕС на параде.
Там отметили, что "подавляющее большинство глав дипломатических миссий стран ЕС получили от своих министерств такие же инструкции".
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"Многие главы дипмиссий стран ЕС и посол Европейского союза в Беларуси самостоятельно посетят один из мемориалов в Минске или в окрестностях столицы, чтобы возложить цветы и почтить память жертв Второй мировой войны", - уточнили в представительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по информации минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 20168, умерли 116 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19День ПобедыАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
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