Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава представительства Глава представительства ЕС Белоруссии Дирк Шубель не будет присутствовать на параде 9 мая в Минске по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне , так как Брюссель рекомендовал европейским дипломатам воздерживаться от участия в массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в представительстве.

В Белоруссии принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко , он "никак не повлияет на здоровье людей". Лукашенко также заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. Вместе с тем ВОЗ рекомендовала Белоруссии, которая не вводила карантин, принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические.

"Дипломаты, работающие в представительстве Европейского союза в Беларуси, получили инструкции штаб-квартиры Европейской службы внешних действий воздерживаться от участия в массовых мероприятиях в условиях пандемии коронавируса, поэтому они не смогут присутствовать на завтрашнем параде. Эти инструкции соответствуют также рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в представительстве, отвечая на вопрос о присутствии посла ЕС на параде.

Там отметили, что "подавляющее большинство глав дипломатических миссий стран ЕС получили от своих министерств такие же инструкции".

"Многие главы дипмиссий стран ЕС и посол Европейского союза в Беларуси самостоятельно посетят один из мемориалов в Минске или в окрестностях столицы, чтобы возложить цветы и почтить память жертв Второй мировой войны", - уточнили в представительстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по информации минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 20168, умерли 116 пациентов.