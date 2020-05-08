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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:38
https://ria.ru/20200508/1571173324.html
Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571046544_0:233:3099:1976_1036x0_80_0_0_a83d03e9bf1acaa651fd774f14147e55.jpg
РИА Новости

Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием

16:38 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ЛоскутовЗнаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Барон заявила о недопустимости фальсификации истории о Второй мировой войне, победа над нацизмом – общее наследие, которое должно объединять страны.
В заявлении главы МПС отмечается, что 8 и 9 мая во многих странах мира отмечается День Победы. И несмотря на то, что официальная дата окончания Второй мировой войны – это 2 сентября 1945 года, именно в мае завершилась ее самая кровопролитная "евро-атлантическая" часть.
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"Глубоко убеждена, что мы любой ценой не должны допустить повторения Второй мировой войны. В ней участвовало 62 государства, а это 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 стран. Общие людские потери достигли 60-65 миллионов человек, и как минимум половина – это гражданское население. Практически все поколение – целыми деревнями, семьями – было стерто с лица земли и похоронено в братских могилах, некоторые из которых до сих пор не опознаны", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба Совфеда.
По словам Барон, несмотря на участившиеся попытки ряда стран пересмотреть итоги войны, "мы должны научиться объективно признавать роль и вклад наших стран в Победу, вне зависимости от существующих сейчас различий в политических системах и идеологиях". Мы не сможем стремиться к миру, пока не научимся принимать и уважать наше прошлое, уверена парламентарий.
"Победа над нацизмом – это наше общее наследие, которое должно объединять нас и которым мы по праву должны гордиться, а не пытаться использовать как возможность для фальсификации истории, пользуясь тем, что остается все меньше и меньше свидетелей тех дней", - подчеркнула Барон.
Она отметила, что МПС был основан 130 лет назад, и многие из наших членов столкнулись с трагедиями и жестокостью Второй мировой войны. "Нам следовало бы извлечь из этого уроки, но, тем не менее, каким-то образом ненавистнические высказывания и национализм прошлого возвращаются на мировую арену", - сказала законодатель.
По мнению президента организации, на парламентариях лежит особая ответственность по расширению диалога между странами. -0-
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75 лет Великой ПобедыГабриэла КуэвасДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)В мире
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