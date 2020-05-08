Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Межпарламентского союза (МПС) Президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Барон заявила о недопустимости фальсификации истории о Второй мировой войне , победа над нацизмом – общее наследие, которое должно объединять страны.

В заявлении главы МПС отмечается, что 8 и 9 мая во многих странах мира отмечается День Победы. И несмотря на то, что официальная дата окончания Второй мировой войны – это 2 сентября 1945 года, именно в мае завершилась ее самая кровопролитная "евро-атлантическая" часть.

"Глубоко убеждена, что мы любой ценой не должны допустить повторения Второй мировой войны. В ней участвовало 62 государства, а это 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 стран. Общие людские потери достигли 60-65 миллионов человек, и как минимум половина – это гражданское население. Практически все поколение – целыми деревнями, семьями – было стерто с лица земли и похоронено в братских могилах, некоторые из которых до сих пор не опознаны", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба Совфеда.

По словам Барон, несмотря на участившиеся попытки ряда стран пересмотреть итоги войны, "мы должны научиться объективно признавать роль и вклад наших стран в Победу, вне зависимости от существующих сейчас различий в политических системах и идеологиях". Мы не сможем стремиться к миру, пока не научимся принимать и уважать наше прошлое, уверена парламентарий.

"Победа над нацизмом – это наше общее наследие, которое должно объединять нас и которым мы по праву должны гордиться, а не пытаться использовать как возможность для фальсификации истории, пользуясь тем, что остается все меньше и меньше свидетелей тех дней", - подчеркнула Барон.

Она отметила, что МПС был основан 130 лет назад, и многие из наших членов столкнулись с трагедиями и жестокостью Второй мировой войны. "Нам следовало бы извлечь из этого уроки, но, тем не менее, каким-то образом ненавистнические высказывания и национализм прошлого возвращаются на мировую арену", - сказала законодатель.