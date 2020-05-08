Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК" , какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом

Она отметила, что схема действий обсуждается на консилиумах и зависит от степени тяжести заболевания. Часть пациентов получают таргетную терапию, которую в клинике обычно используют при лечении ревматологических больных.

"Она направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы, поэтому все эти препараты пришли к нам из ревматологии и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм", — пояснила Загребнева.

Кроме того, в больнице стали использовать плазму пациентов, вылечившихся от COVID-19. Собеседница издания заметила, что пока специалисты пытаются понять, когда эффективнее всего ее использовать — в начале, середине или конце болезни.

"Нам нужно время — неделю, полторы или две. Но плазма не панацея, а одно из средств, которое может быть успешным. И надо понимать, что лечит не плазма, а определенный набор разных методов", — указала она.

Успехи ГКБ № 52 в лечении коронавирусной инфекции и большое количество пациентов, справившихся с недугом, Загребнева объяснила комплексным подходом к терапии и применением препаратов для ревматологических больных.

"В нашей больнице работают четыре главных специалиста: аллерголог, нефролог, ревматолог и коагулопатолог Москвы . Мы первые, кто начал работу с какими-либо препаратами, предназначенными для лечения ревматологических больных", — цитирует ее "МК".

Врач добавила, что после применения таких схем лечения значительно увеличилось число выздоровевших пациентов.

"Когда пациенты поступают в стационар, то первое, что видят, — количество выписывающихся людей. Вчера еще больной задыхался, а сегодня у него нормализовалась температура и ему почти не нужен кислород", — рассказала медик.

Она подчеркнула, что число новых пациентов с COVID-19 пока не уменьшается.

По словам Загребневой, многие больные боятся подключения к ИВЛ, однако нужно помнить, что это просто жизнеспасающая методика — хотя она и применяется при тяжелом течении болезни.

"Надо понимать, что, если пациент попал на аппарат ИВЛ, мы имеем дело с тяжелым, а иногда неконтролируемым течением заболевания. Смертность никак не связана с самим фактом подключения пациента к аппарату ИВЛ. Исключительно с тяжестью поражения органов и систем в рамках COVID-инфекции", — объяснила она.

Как заявила Загребнева, опасность в случае коронавируса заключается в возможной гиперреакции иммунной системы человека на инфекцию — цитокиновом шторме, который может привести к летальному исходу. При этом врачам не всегда удается определить сроки наступления этой реакции организма.

"Слава богу, что цитокиновый шторм имеет определенные характеристики — как по данным компьютерной томографии органов грудной клетки, так и по лабораторным анализам — и это отчасти позволяет предполагать, какие лекарственные препараты нужно применять у каждого пациента в данный момент времени", — отметила врач.

Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.

В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились. Проведено почти пять миллионов тестов. За последние сутки в стране выявили 10 699 новых случаев, у половины заболевших болезнь проходит бессимптомно.