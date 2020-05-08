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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:52
https://ria.ru/20200508/1571172091.html
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154071_0:56:2939:1709_1036x0_80_0_0_44b843b09d2f773e96615ba636b81508.jpg
РИА Новости

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

16:27 08.05.2020 (обновлено: 23:52 08.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
Она отметила, что схема действий обсуждается на консилиумах и зависит от степени тяжести заболевания. Часть пациентов получают таргетную терапию, которую в клинике обычно используют при лечении ревматологических больных.
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"Она направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы, поэтому все эти препараты пришли к нам из ревматологии и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм", — пояснила Загребнева.
Кроме того, в больнице стали использовать плазму пациентов, вылечившихся от COVID-19. Собеседница издания заметила, что пока специалисты пытаются понять, когда эффективнее всего ее использовать — в начале, середине или конце болезни.
"Нам нужно время — неделю, полторы или две. Но плазма не панацея, а одно из средств, которое может быть успешным. И надо понимать, что лечит не плазма, а определенный набор разных методов", — указала она.
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Успехи ГКБ № 52 в лечении коронавирусной инфекции и большое количество пациентов, справившихся с недугом, Загребнева объяснила комплексным подходом к терапии и применением препаратов для ревматологических больных.

"В нашей больнице работают четыре главных специалиста: аллерголог, нефролог, ревматолог и коагулопатолог Москвы. Мы первые, кто начал работу с какими-либо препаратами, предназначенными для лечения ревматологических больных", — цитирует ее "МК".

Врач добавила, что после применения таких схем лечения значительно увеличилось число выздоровевших пациентов.
"Когда пациенты поступают в стационар, то первое, что видят, — количество выписывающихся людей. Вчера еще больной задыхался, а сегодня у него нормализовалась температура и ему почти не нужен кислород", — рассказала медик.
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Она подчеркнула, что число новых пациентов с COVID-19 пока не уменьшается.
По словам Загребневой, многие больные боятся подключения к ИВЛ, однако нужно помнить, что это просто жизнеспасающая методика — хотя она и применяется при тяжелом течении болезни.
"Надо понимать, что, если пациент попал на аппарат ИВЛ, мы имеем дело с тяжелым, а иногда неконтролируемым течением заболевания. Смертность никак не связана с самим фактом подключения пациента к аппарату ИВЛ. Исключительно с тяжестью поражения органов и систем в рамках COVID-инфекции", — объяснила она.
Как заявила Загребнева, опасность в случае коронавируса заключается в возможной гиперреакции иммунной системы человека на инфекцию — цитокиновом шторме, который может привести к летальному исходу. При этом врачам не всегда удается определить сроки наступления этой реакции организма.
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"Слава богу, что цитокиновый шторм имеет определенные характеристики — как по данным компьютерной томографии органов грудной клетки, так и по лабораторным анализам — и это отчасти позволяет предполагать, какие лекарственные препараты нужно применять у каждого пациента в данный момент времени", — отметила врач.

Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились. Проведено почти пять миллионов тестов. За последние сутки в стране выявили 10 699 новых случаев, у половины заболевших болезнь проходит бессимптомно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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