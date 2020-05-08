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2020-05-08T20:08
https://ria.ru/20200508/1571171418.html
Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
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РИА Новости

Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска

16:20 08.05.2020 (обновлено: 20:08 08.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники компаний, чьи данные в рабочих пропусках не прошли проверку, смогут устранить несоответствие данных и заново получить пропуск с помощью специального раздела на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК), сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"Работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера. Для этого необходимо ввести серию и номер своего паспорта", — рассказали представители ведомства.
В пресс-службе отметили, что после онлайн-проверки данных возможны два сценария развития ситуации. При первом сценарии, если пользователя нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие шаги.
В случае если посещение компании не приостановлено в соответствии с указом мэра Москвы, то ее работник сможет самостоятельно оформить новый цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru. "Если же посещение компании приостановлено, то пользователю необходимо обратиться к своему работодателю. Руководителю нужно подать списки сотрудников, которым, по его мнению, необходимо оформить цифровой пропуск от компании", — пояснили в пресс-службе.
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Согласно второму сценарию, если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство пользователя в организации, которую он заявляет при оформлении пропуска, то работнику нужно будет подтвердить свое место работы.
"Для подтверждения необходимо предоставить данные о своих фамилии, имени, отчестве, ИНН работодателя, отсканированную копию одного из трех документов на выбор с печатью организации и подписью уполномоченного лица: справки от работодателя с подтверждением трудоустройства, трудового или гражданско-правового договора с работодателем", — рассказали в пресс-службе.
После направления этих сведений пользователю сервиса придет уведомление о приеме обращения. Информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям заявитель получит на указанный им адрес электронной почты в течение 12 часов.
"Обращаем внимание, что переданные сведения также могут быть проверены у работодателя. Предоставление заведомо недостоверных данных является административным правонарушением согласно части 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях", — подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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