Минздрав предложил перенести ЕГЭ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. Об этом он заявил на заседании президиума партии "Единая Россия".
По мнению министра, вряд ли эпидемиологическая обстановка в России изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было сдавать в июне.
"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", — сказал он.
Мурашко отметил, что сначала нужно посмотреть, как скажутся послабления в режиме самоизоляции для производств, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.
"Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо", — добавил он.
Только для поступающих в вузы
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август и проведения его только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщила пресс-служба ведомства.
Аттестаты же выдадут на основании годовых отметок.
В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год с 1 сентября.
Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда правила требуют очного присутствия абитуриента на экзамене, учебные заведения готовятся принимать экзамены в дистанционном формате.
"Отмена приведет к несправедливости"
Ассоциация "Глобальные университеты" также предлагает провести Единый госэкзамен в конце июля — начале августа только для тех, кто собирается учиться дальше, а аттестаты выдать на основе школьных оценок.
"Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение", — говорится в заявлении.
По мнению ассоциации, зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе: в таком случае у половины абитуриентов может оказаться одинаковая сумма баллов — 15 из 15 возможных, а это подорвет объективные основы отбора при поступлении.
Прием документов, конкурсную процедуру и зачисление ассоциация предлагает провести с 15 августа по 1 сентября в дистанционном режиме, а прием на платные места проводить до 1 октября.
В таком случае первокурсники смогут приступить к занятиям не позже 10 сентября, добавили в ассоциации.
В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.
Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.
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