Минздрав предложил перенести ЕГЭ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Минздрава Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. Об этом он заявил на заседании президиума партии " Единая Россия ".

По мнению министра, вряд ли эпидемиологическая обстановка в России изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было сдавать в июне.

"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", — сказал он.

Мурашко отметил, что сначала нужно посмотреть, как скажутся послабления в режиме самоизоляции для производств, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.

"Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо", — добавил он.

Только для поступающих в вузы

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август и проведения его только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщила пресс-служба ведомства.

Аттестаты же выдадут на основании годовых отметок.

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год с 1 сентября.

Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда правила требуют очного присутствия абитуриента на экзамене, учебные заведения готовятся принимать экзамены в дистанционном формате.

"Отмена приведет к несправедливости"

Ассоциация "Глобальные университеты" также предлагает провести Единый госэкзамен в конце июля — начале августа только для тех, кто собирается учиться дальше, а аттестаты выдать на основе школьных оценок.

"Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение", — говорится в заявлении.

По мнению ассоциации, зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе: в таком случае у половины абитуриентов может оказаться одинаковая сумма баллов — 15 из 15 возможных, а это подорвет объективные основы отбора при поступлении.

Прием документов, конкурсную процедуру и зачисление ассоциация предлагает провести с 15 августа по 1 сентября в дистанционном режиме, а прием на платные места проводить до 1 октября.

В таком случае первокурсники смогут приступить к занятиям не позже 10 сентября, добавили в ассоциации.

В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.