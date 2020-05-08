Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ

АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов заявил в пятницу, что республика готова принять экспертную миссию Всемирной организации здравоохранения, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов по ситуации в стране с коронавирусом нового типа, Мередов отметил, что на прошедших недавно онлайн-переговорах с Европейским бюро ВОЗ он подтвердил, что Туркменистан готов принять экспертов организации.
"После меня такую же конференцию провел глава министерства здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Какабаевич Аманнепесов. Мы подтвердили, что Туркменистан готов организовать приезд этой миссии в страну. Абсолютно никаких проблем здесь нет", - подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства. По его словам, сегодня туркменская сторона ведет с партнерами из ВОЗ консультации по логистике и техническим вопросам приезда миссии в республику.
Мередов сказал, что туркменская сторона организует у себя в стране встречи и посещения тех учреждений, которые будут интересны для коллег из ВОЗ, на самом высоком уровне. "Еще раз подтверждаю, что сегодня эта работа идет, и насколько мне это известно, сегодня эта работа ведется по линии ВОЗ, в эту экспертную комиссию планируется включить ведущих специалистов известных медицинских центров Европы", - заверил глава МИД.
"В официальных интервью, обращениях к руководителям государственных структур здравоохранения некоторых государств прямо задавался вопрос, готовы ли вы включить в эту группу своих специалистов, на что был получен положительный ответ. Мы с большим уважением ожидаем приезд этой группы в Туркменистан", - подчеркнул Мередов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.