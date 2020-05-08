Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ

"После меня такую же конференцию провел глава министерства здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Какабаевич Аманнепесов. Мы подтвердили, что Туркменистан готов организовать приезд этой миссии в страну. Абсолютно никаких проблем здесь нет", - подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства. По его словам, сегодня туркменская сторона ведет с партнерами из ВОЗ консультации по логистике и техническим вопросам приезда миссии в республику.

Мередов сказал, что туркменская сторона организует у себя в стране встречи и посещения тех учреждений, которые будут интересны для коллег из ВОЗ, на самом высоком уровне. "Еще раз подтверждаю, что сегодня эта работа идет, и насколько мне это известно, сегодня эта работа ведется по линии ВОЗ, в эту экспертную комиссию планируется включить ведущих специалистов известных медицинских центров Европы", - заверил глава МИД.