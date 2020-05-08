Проект России на Венецианской архитектурной биеннале переходит в онлайн

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия полностью переносит в онлайн-режим свой проект павильона на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года, сообщает в пятницу пресс-служба организаторов.

Ранее стало известно, что открытие Венецианской архитектурной биеннале, которое должно было пройти 23 мая, перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.

"Проект павильона Российской Федерации на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года полностью переходит в онлайн-режим, объявила в пятницу комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика. Такое решение было принято министерством культуры РФ совместно с международным художественным советом. Его полностью поддерживает комиссар, а также куратор проекта Open?, архитектор и основатель бюро 2050+ Ипполито Пестеллини Лапарелли, и оператор павильона, Анастасия Карнеева из компании Smart Art", – сказано в сообщении.

По словам организаторов, перенос биеннале из-за пандемии коронавируса заставил всерьез задуматься об экономическом, социальном и экологическом значении масштабных культурных событий, а молодые художники и культурные активисты, которым было предложено поработать в павильоне, оказались в неопределенной ситуации – переход в онлайн позволит им реализовать свои идеи.

"Пандемия коронавируса заставила нас задуматься об истинной роли культурных институций, потребовала полностью переосмыслить всю систему крупных культурных событий. Но сейчас самый главный вопрос – об ответственности перед специалистами, которые по нашему приглашению работают над реконструкцией и программой павильона", – сказала Тереза Иароччи Мавика, слова которой привели в пресс-службе.

Отмечается, что реконструкция павильона России в садах Джардини, как и планировалось, пройдет по проекту бюро Kasa. Остальные участники сейчас перестраивают свои программы, чтобы они могли состояться в виртуальной реальности.

"Сегодня запустится цифровая платформа Open?, где будут собраны плоды работы за последние несколько месяцев: серия подкастов, видеоинтервью, фильмы, компьютерная игра, музыкальный перформанс состоится в прямом эфире. Кроме того, павильон инициирует широкую дискуссию о роли культурных институций в мире после пандемии", – заключили в пресс-службе.

Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году.

© Фото : Пресс-служба Smart Art Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева © Фото : Пресс-служба Smart Art Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева