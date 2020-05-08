Проект России на Венецианской архитектурной биеннале переходит в онлайн

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия полностью переносит в онлайн-режим свой проект павильона на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года, сообщает в пятницу пресс-служба организаторов.
Ранее стало известно, что открытие Венецианской архитектурной биеннале, которое должно было пройти 23 мая, перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.
"Проект павильона Российской Федерации на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года полностью переходит в онлайн-режим, объявила в пятницу комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика. Такое решение было принято министерством культуры РФ совместно с международным художественным советом. Его полностью поддерживает комиссар, а также куратор проекта Open?, архитектор и основатель бюро 2050+ Ипполито Пестеллини Лапарелли, и оператор павильона, Анастасия Карнеева из компании Smart Art", – сказано в сообщении.
По словам организаторов, перенос биеннале из-за пандемии коронавируса заставил всерьез задуматься об экономическом, социальном и экологическом значении масштабных культурных событий, а молодые художники и культурные активисты, которым было предложено поработать в павильоне, оказались в неопределенной ситуации – переход в онлайн позволит им реализовать свои идеи.
"Пандемия коронавируса заставила нас задуматься об истинной роли культурных институций, потребовала полностью переосмыслить всю систему крупных культурных событий. Но сейчас самый главный вопрос – об ответственности перед специалистами, которые по нашему приглашению работают над реконструкцией и программой павильона", – сказала Тереза Иароччи Мавика, слова которой привели в пресс-службе.
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Отмечается, что реконструкция павильона России в садах Джардини, как и планировалось, пройдет по проекту бюро Kasa. Остальные участники сейчас перестраивают свои программы, чтобы они могли состояться в виртуальной реальности.
"Сегодня запустится цифровая платформа Open?, где будут собраны плоды работы за последние несколько месяцев: серия подкастов, видеоинтервью, фильмы, компьютерная игра, музыкальный перформанс состоится в прямом эфире. Кроме того, павильон инициирует широкую дискуссию о роли культурных институций в мире после пандемии", – заключили в пресс-службе.
Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году.
© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
© Фото : Пресс-служба Smart Art
Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.