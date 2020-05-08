Пушкинский музей к Дню Победы запустил онлайн-проект "Другая война"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пушкинский музей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил онлайн-проект "Другая война" о том, как музей пережил военные годы, говорится в сообщении музея.

Проект "Другая война" предлагает два подхода к знакомству с историей музея военных лет. В разделе "Факты", созданном на основе материалов, хранящихся в отделе рукописей и отделе визуальной информации ГМИИ, зрители смогут изучить архивные документы и фотографии, больше узнать о сотрудниках, которые работали в музее во время войны, прочитать отрывки протоколов и приказов о важнейших решениях тех лет, рассмотреть сохранившиеся изображения Пушкинского в 1941–1944 годы. Увидеть это можно будет в пространстве виртуального музея, самостоятельно переходя от одного экспоната к другому.

Часть "Взгляд" – попытка понять, как люди сегодня способны воспринимать историю музея в годы войны. Это взгляд команды "Пушкинский.Youth" – молодых людей от 15 до 20 лет, для которых музей – нечто гораздо большее, чем место. Авторы изучали документы, фрагменты писем, научные статьи и архивные фотографии, чтобы попытаться понять, как пережил войну музей и как это повлияло на него, а также поделиться мыслями о то, как как этот опыт продолжает влиять на нас сейчас и чему может научить.

"Другая война“ – исключительно важный, очень личный и глубокий по содержанию проект. Мы предлагаем зрителю два взгляда на музей в военные годы – со стороны фактов и со стороны чувств. От трагических событий прошлого к сегодняшнему дню нас ведут наши дети, воспитанники молодежных программ музея, которые мысленно прожили эту историю и прочувствовали ее, каждый по-своему. Их рассказ наполнен чрезвычайно точными деталями, наблюдениями и размышлениями и дает жизнь архивным документам и историческим фактам", - приводятся в сообщении слова директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

В 1941–1942 годах Пушкинский музей отправил в эвакуацию 109 тысяч экспонатов. Музей выдержал три бомбежки. В середине октября 1941 года ударной волной от разорвавшейся в соседнем дворе фугасной бомбы была разрушена стеклянная крыша. Два месяца над залами музея зияло открытое небо. Во временных запасниках оставалось 267 тысяч памятников. Их спасали с одинаковым вниманием к подлинникам и гипсовым слепкам в тяжелейших условиях холода, голода, на пределе человеческих возможностей. Немногочисленный коллектив показал образец стойкости, мужества и настоящего музейного братства.