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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-08T12:30
https://ria.ru/20200508/1571151755.html
Нижегородский Научно-образовательный центр будет развивать проекты НТИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Нижегородский Научно-образовательный центр будет развивать проекты НТИ

12:30 08.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Нижегородский Научно-образовательный центр будет развивать проекты Национальной технологической инициативы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Научно-образовательный центр Нижегородской области, Российская венчурная компания (РВК) и ассоциация "Технет" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно поддерживать развитие в регионе исследований и разработок мирового уровня, а также обеспечивать подготовку кадров для решения задач Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Ровно год назад было принято решение о создании в Нижегородской области одного из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". За это время НОЦ стал одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры исследований и разработок. Мы видим, что были правильно определены приоритетные направления работы - в частности, медицина и биотехнологии. Сейчас участники НОЦ активно включились в производство защитных изделий и медицинской аппаратуры. Уверен, что соглашение придаст новый стимул работе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как отметил губернатор, Нижегородская область станет одним из приоритетных регионов для поиска и поддержки перспективных проектов по направлениям НТИ, в том числе в области передовых производственных технологий. "Лучшие региональные проекты по итогам отбора смогут получить финансирование в рамках федеральных программ поддержки высокотехнологичного бизнеса, реализуемых в НТИ", - подчеркнул Никитин.
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"НОЦ Нижегородской области – сильный партнер для поиска и экспертизы перспективных региональных проектов. В проекте НОЦ участвуют крупнейшие предприятия и вузы региона, а Нижегородская область уверенно занимает одно из лидирующих мест по числу исследований, разработок и кадров, занятых в сфере инноваций. В результате реализации соглашения мы рассчитываем расширить поток проектов из Нижегородской области в НТИ", - сказал заместитель гендиректора - директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.
По словам директора управляющей компании НОЦ Нижегородской области Евгения Федосеева, сотрудничество с таким крупным финансовым интегратором, как РВК, поможет привлечь дополнительные финансовые средства на реализацию проектов. "В то же время сотрудничество с РВК – это не только финансирование проектов, но и качественная внешняя экспертиза, которая, несомненно, поможет участникам и партнерам НОЦ Нижегородской области доработать проект в соответствии с запросами рынка", – отметил он.
В свою очередь генеральный директор ассоциации "Технет" Илья Метревели подчеркнул важность исследований и разработок, которые зарождаются в стенах университетов, и их дальнейшего развития и внедрения в промышленности.
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Нижегородская областьМихаил АнтоновГлеб НикитинРоссийская венчурная компанияНижегородская областьЭкономика
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