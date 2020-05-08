Нижегородский Научно-образовательный центр будет развивать проекты НТИ

"Ровно год назад было принято решение о создании в Нижегородской области одного из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". За это время НОЦ стал одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры исследований и разработок. Мы видим, что были правильно определены приоритетные направления работы - в частности, медицина и биотехнологии. Сейчас участники НОЦ активно включились в производство защитных изделий и медицинской аппаратуры. Уверен, что соглашение придаст новый стимул работе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.