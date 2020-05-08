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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:06
https://ria.ru/20200508/1571148740.html
Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ

12:06 08.05.2020
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© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЛоготип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рынок морепродуктов в Ухане мог стать катализатором распространения COVID-19 из-за большого количества людей, но пока неизвестно, откуда началось заражение, заявил на пресс-конференции в Женеве Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям.
"Как мы знаем, первые случаи были выявлены в Ухане и вокруг него, и они были тяжелыми. И рынок может играть некую роль. Мы не знаем, произошло ли заражение на рынке. Было ли это зараженное животное, которое появилось на рынке, или уже заболевший человек, и какую роль сыграл рынок, мы пока не знаем", - сказал он.
По его словам, источник вируса может быть как в районе рынка, так и в другом месте.
"Обычно такие заболевания связаны с животными. Какие животные были в данном случае, мы до сих пор не знаем. Есть ряд исследований, которые показывают подверженность различных животных заражению и могут ли они передавать вирус. Это может дать нам ключ к разгадке того, какое животное могло быть переносчиком", - добавил он.
Бен Эмбарек отметил, что согласно некоторым исследованиям, кошачьи, в том числе тигры, а также хорьки заражаются вирусом. Кошки даже могут передавать его друг другу. Собаки менее подвержены заражению, как и домашняя птица, свиньи и другие сельскохозяйственные животные. Однако важно провести исследования среди тех животных, которые обычно привозили на рынок в Ухане.
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Эксперт подчеркнул, что вирус атипичной пневмонии генетически похож на COVID-19, но не идентичен ему. И исследователям важно сейчас получить генетическую последовательность нового вируса до его передачи человеку. В таком случае эксперты смогут лучше понять, каким образом он адаптировался к человеческому организму.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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