Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рынок морепродуктов в Рынок морепродуктов в Ухане мог стать катализатором распространения COVID-19 из-за большого количества людей, но пока неизвестно, откуда началось заражение, заявил на пресс-конференции в Женеве Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям.

"Как мы знаем, первые случаи были выявлены в Ухане и вокруг него, и они были тяжелыми. И рынок может играть некую роль. Мы не знаем, произошло ли заражение на рынке. Было ли это зараженное животное, которое появилось на рынке, или уже заболевший человек, и какую роль сыграл рынок, мы пока не знаем", - сказал он.

По его словам, источник вируса может быть как в районе рынка, так и в другом месте.

"Обычно такие заболевания связаны с животными. Какие животные были в данном случае, мы до сих пор не знаем. Есть ряд исследований, которые показывают подверженность различных животных заражению и могут ли они передавать вирус. Это может дать нам ключ к разгадке того, какое животное могло быть переносчиком", - добавил он.

Бен Эмбарек отметил, что согласно некоторым исследованиям, кошачьи, в том числе тигры, а также хорьки заражаются вирусом. Кошки даже могут передавать его друг другу. Собаки менее подвержены заражению, как и домашняя птица, свиньи и другие сельскохозяйственные животные. Однако важно провести исследования среди тех животных, которые обычно привозили на рынок в Ухане.

Эксперт подчеркнул, что вирус атипичной пневмонии генетически похож на COVID-19, но не идентичен ему. И исследователям важно сейчас получить генетическую последовательность нового вируса до его передачи человеку. В таком случае эксперты смогут лучше понять, каким образом он адаптировался к человеческому организму.