Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:42
https://ria.ru/20200508/1571146897.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263

11:42 08.05.2020
124
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области за сутки выросло на 37, до 263, всего COVID-19 в регионе подтвержден у 784 пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области выявлены 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 263 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 513 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Всего в регионе подтверждены 784 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Власти отмечают, что все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 279 человек, городе Кимры - 192 человека, в Конаковском районе - 136 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТверская областьКонаковский районТверь
Рекомендуем
Врач скорой помощи у больницы
В Тверской области число излечившихся от коронавируса превысило 200
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов призвал крымчан остаться дома в День Победы
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
Вид на город Тверь
В Верхневолжье растет число выздоровевших от COVID-19
Открытие памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Руденя: в больницах создается резерв средств индивидуальной защиты
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Тверской области
Сотрудницы в лаборатории
В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
Ветеран Анатолий Кондырев: о победе я узнал, когда перестали стрелять
Отражение в окне купола строящегося храма
Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
Врач
В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
Автомобиль испанской полиции
В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
Медицинские сотрудники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Верхневолжье за сутки от COVID-19 выздоровели еще 14 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
Лента новостейМолния