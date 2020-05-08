В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области за сутки выросло на 37, до 263, всего COVID-19 в регионе подтвержден у 784 пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области выявлены 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 263 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 513 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Всего в регионе подтверждены 784 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Власти отмечают, что все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 279 человек, городе Кимры - 192 человека, в Конаковском районе - 136 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.