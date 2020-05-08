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2020-05-08T08:52
https://ria.ru/20200508/1571136546.html
Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
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РИА Новости

Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая

08:52 08.05.2020
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© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Минимум 11 авиарейсов, которые доставят медицинские товары из Китая в Россию, запланированы на май, заявил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Мы начали с нашими китайскими партнерами обсуждать вопросы приобретения крупных партий медицинских изделий в Китае 23 марта. Состоялась первая видеоконференция между руководителями министерства коммерции и, с нашей стороны, министерства промышленности и торговли. Так вот приведу одну цифру. В период с 23 марта, когда это все началось, и до 28 апреля, то есть фактически за месяц, одних только масок мы закупили в Китае 199 миллионов", - рассказал посол.
Он подчеркнул, что это лишь одна позиция из довольно широкой номенклатуры товаров, имеющих отношение к медицине, к здравоохранению.
"Кстати сказать, и закупки продолжаются, и отправки продолжаются. Из Шанхая еще как минимум 11 рейсов запланировано на май, и в общем эта работа продолжается", - сказал посол.
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Денисов пояснил, что поставки из Китая идут по разным линиям и далеко не все на коммерческих началах.
"То, о чем я говорю - это закупки под эгидой министерства промышленности и торговли, скажем так, в централизованной форме. В основном, и поскольку я могу судить, они направляются в Москву и затем распространяются по всей стране с учетом первоочередных нужд", - сказал он.
Посол напомнил, что в разгар эпидемии в Китае Россия оказала существенную гуманитарную помощь, причем направленную прямо в эпицентр болезни, в город Ухань.
"Китайские коллеги нам уже дважды оказывали гуманитарную помощь. Плюс идут довольно серьезные закупки по линии разных наших крупных коммерческих структур, и самостоятельно вывозятся, в основном в регионы. Таким образом мы снабжаем наши регионы",- сказал Денисов.
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