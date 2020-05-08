Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН

ООН, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники постпредства России при ООН в Нью-Йорке изобразили на жилом здании миссии цифру 75 в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, включив свет в окнах, сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.
"Сегодня вечером на жилом высотном здании постпредства России при ООН загорелось число 75 в ознаменование годовщины Победы. Таким образом сотрудники миссии воздают дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм", — сказал он.
По словам Стржижовского, "памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка".
Diplomatic compound of @RussiaUN lights up its windows to form 7⃣5⃣ to mark #VictoryDay🌟. This's how we pay tribute to heroes of #GreatPatrioticWar. Present-day circumstances thwarted many celebration-related plans, but what they can't take from us is the spirit of #Victory75 pic.twitter.com/MJvRMxadQ3— Russian Mission UN (@RussiaUN) May 8, 2020
"Акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира", — указал он.