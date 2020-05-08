Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН

"Сегодня вечером на жилом высотном здании постпредства России при ООН загорелось число 75 в ознаменование годовщины Победы. Таким образом сотрудники миссии воздают дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм", — сказал он.