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75 лет Великой Победы
2020-05-08T07:24
https://ria.ru/20200508/1571133545.html
Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН

07:16 08.05.2020 (обновлено: 07:24 08.05.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018. Архивное фото
ООН, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники постпредства России при ООН в Нью-Йорке изобразили на жилом здании миссии цифру 75 в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, включив свет в окнах, сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

"Сегодня вечером на жилом высотном здании постпредства России при ООН загорелось число 75 в ознаменование годовщины Победы. Таким образом сотрудники миссии воздают дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм", — сказал он.

По словам Стржижовского, "памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка".
"Акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира", — указал он.
Ранее постпредства стран СНГ при ООН запустили в соцсетях проект под названием "Подвиг75", в рамках которого в аккаунтах миссий размещаются рассказы о героях Великой Отечественной войны и об их подвигах.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 06:3775 лет Великой Победы
Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыНью-Йорк (город)ООНВ мире
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