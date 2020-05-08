Ветроэнергетика наращивает мощности в Ростовской области

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Ростовской области началась промышленная эксплуатация Каменской ветроэлектростанции мощностью 100 МВт. ВЭС запускалась в два этапа: первая очередь мощностью 50 МВт начала работу 1 апреля, а 1 мая ввели в эксплуатацию вторую очередь.

"Ростовская область была в числе первых регионов Российской Федерации, увидевших перспективы ветроэнергетики, тем более что у нас в регионе есть большое количество территорий с очень хорошим ветровым потенциалом", — говорит Игорь Бураков, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР).

По его словам, темой ветроэнергетики в области занялись около семи лет назад, поэтому, когда наращивание генерации возобновляемых источников энергии стало одним из приоритетов федеральной энергетической стратегии, регион оказался хорошо подготовлен для локализации проектов ветроэнергетики и смог опередить в этой сфере другие субъекты Федерации.

"Сейчас около четверти всех российских проектов в сфере ветроэнергетики локализовано именно в Ростовской области", — подчеркнул Бураков.

Как следствие, в регионе развивается и производство оборудования для объектов ветрогенерации: профильные заводы целесообразно размещать максимально близко к потребителям, то есть ветропаркам. В итоге регион стал лидером в ветроэнергетике, отметил глава АИР.

Ветрогенерация — одно из самых перспективных направлений возобновляемых источников энергии: нагрузка на экологию минимальна, а за счет развития технологий и увеличения масштабов постоянно снижается себестоимость производства энергии.