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2020-05-08T20:41
https://ria.ru/20200508/1571051373.html
Ветроэнергетика наращивает мощности в Ростовской области
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РИА Новости

Ветроэнергетика наращивает мощности в Ростовской области

08:00 08.05.2020 (обновлено: 20:41 08.05.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровВетрогенераторы на ветроэлектростанции
Ветрогенераторы на ветроэлектростанции
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Ростовской области началась промышленная эксплуатация Каменской ветроэлектростанции мощностью 100 МВт. ВЭС запускалась в два этапа: первая очередь мощностью 50 МВт начала работу 1 апреля, а 1 мая ввели в эксплуатацию вторую очередь.
"Ростовская область была в числе первых регионов Российской Федерации, увидевших перспективы ветроэнергетики, тем более что у нас в регионе есть большое количество территорий с очень хорошим ветровым потенциалом", — говорит Игорь Бураков, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР).
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По его словам, темой ветроэнергетики в области занялись около семи лет назад, поэтому, когда наращивание генерации возобновляемых источников энергии стало одним из приоритетов федеральной энергетической стратегии, регион оказался хорошо подготовлен для локализации проектов ветроэнергетики и смог опередить в этой сфере другие субъекты Федерации.

"Сейчас около четверти всех российских проектов в сфере ветроэнергетики локализовано именно в Ростовской области", — подчеркнул Бураков.

Как следствие, в регионе развивается и производство оборудования для объектов ветрогенерации: профильные заводы целесообразно размещать максимально близко к потребителям, то есть ветропаркам. В итоге регион стал лидером в ветроэнергетике, отметил глава АИР.
Ветрогенерация — одно из самых перспективных направлений возобновляемых источников энергии: нагрузка на экологию минимальна, а за счет развития технологий и увеличения масштабов постоянно снижается себестоимость производства энергии.
"Когда мы только начали заниматься ветрогенерацией, себестоимость такой электроэнергии была порядка семи-восьми рублей за киловатт-час. Сейчас — уже меньше четырех рублей. При этом технологические потолки не достигнуты, и постепенно стоимость электроэнергии, вырабатываемой ветроустановками, будет снижаться, а привлекательность ветроэнергетики — расти", — заключил Бураков.
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