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Культура
2020-05-08T08:00
https://ria.ru/20200508/1571047546.html
"Нам нужна одна победа". Истории песен, написанных после войны
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РИА Новости

"Нам нужна одна победа". Истории песен, написанных после войны

08:00 08.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Белорусский вокзал"
Кадр из фильма Белорусский вокзал
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Павел Сурков. В День Победы, конечно же, прозвучат песни — не только военных лет, но и написанные позже. О том, как появились мелодии Высоцкого и Окуджавы, об исполнении Бернеса и вдохновляющем стуке колес — в материале РИА Новости.

"На безымянной высоте"

"Песня должна отражать судьбы героев, но вместе с тем не должна поражать масштабностью и размахом событий", — так режиссер и актер Владимир Басов поставил задачу композитору Вениамину Баснеру и поэту Михаилу Матусовскому. Речь шла о песне для экранизации рассказа писателя-фронтовика Юрия Бондарева "Тишина". Режиссер хотел, чтобы она была похожа на фронтовые: простая и вместе с тем трогающая за душу.
Матусовский вспомнил одну историю, которую услышал на фронте. Отряд из 18 бойцов целую ночь удерживал высоту рядом с деревней Рубежанка. С казавшейся невыполнимой задачей герои справились ценой собственной жизни. Высоту осаждали несколько сотен немцев, но наши солдаты не отступили. И Матусовский написал точные и простые стихи — "у незнакомого поселка, на безымянной высоте", о героях, с которыми можно было отождествить любого солдата Великой Отечественной.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

Актеры В. Коняев и Л. Лужина в фильме Тишина.
1 из 6

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Тишина", снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Константина — актер Георгий Мартынюк.

Кадр из художественного фильма Тишина
2 из 6

Кадр из художественного фильма "Тишина", снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Константина — актер Георгий Мартынюк.

© РИА Новости
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Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк в фильме "Тишина"

Виталий Коняев и Георгий Мартынюк в фильме Тишина
3 из 6

Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк в фильме "Тишина"

© РИА Новости / Тимофеев
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Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

Актеры В. Коняев и Л. Лужина в фильме Тишина
4 из 6

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

© РИА Новости
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© РИА Новости / О. Иванов / Перейти в фотобанк

Михаил Ульянов и Георгий Мартынюк на съемках художественного фильма "Тишина" по одноименному роману Ю. Бондарева. Режиссер Владимир Басов. Киностудия "Мосфильм".

Михаил Ульянов и Георгий Мартынюк на съемках нового художественного фильма Тишина
5 из 6

Михаил Ульянов и Георгий Мартынюк на съемках художественного фильма "Тишина" по одноименному роману Ю. Бондарева. Режиссер Владимир Басов. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / О. Иванов
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Георгий Мартынюк, Виталий Коняев и Михаил Ульянов (слева направо) в фильме режиссера Владимира Басова «Тишина»

Георгий Мартынюк, Виталий Коняев и Михаил Ульянов
6 из 6

Георгий Мартынюк, Виталий Коняев и Михаил Ульянов (слева направо) в фильме режиссера Владимира Басова «Тишина»

© РИА Новости
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1 из 6

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 6

Кадр из художественного фильма "Тишина", снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Константина — актер Георгий Мартынюк.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 6

Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк в фильме "Тишина"

© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в фотобанк
4 из 6

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины в фильме Владимира Басова "Тишина"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 6

Михаил Ульянов и Георгий Мартынюк на съемках художественного фильма "Тишина" по одноименному роману Ю. Бондарева. Режиссер Владимир Басов. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / О. Иванов
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6 из 6

Георгий Мартынюк, Виталий Коняев и Михаил Ульянов (слева направо) в фильме режиссера Владимира Басова «Тишина»

© РИА Новости
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Однако с музыкой было сложнее: ритмичные стихи Матусовского никак не ложились на мелодию. Первые варианты, предложенные Баснером, Басов отмел — получался то бравурный марш, то, наоборот, слишком сложный мелодический рисунок. Уже поджимали сроки, и композитор почти отчаялся. Помог случай.
Баснер ехал в поезде и задремал под мерный стук вагонных колес. И вдруг спокойное "тук-тук" сложилось в ритм песни — композитор понял, что в этот перестук идеально ложатся стихи Матусовского. К концу поездки у него уже родилась в голове мелодия — и он пел ее про себя всю дорогу, чтобы не забыть, а дома немедленно наиграл и записал. Вышло то, что нужно: одна из самых искренних и пронзительных песен о войне.

"Братские могилы"

"Не тот ли вы самый Высоцкий, с которым мы вместе воевали?" — такие письма получал Владимир Высоцкий после того, как эта его песня обрела популярность.
Но нет — в год Победы ему исполнилось семь лет, на фронте воевали его отец и дядя, а сам маленький Вова лишь тушил, как и многие другие мальчишки, фашистские "зажигалки", падавшие на крыши московских домов (о чем позднее написал в "Балладе о детстве").
© Беларусьфильм (1966)

Владимир Высоцкий в фильме "Я родом из детства"

Кадр из фильма Я родом из детства
1 из 4

Владимир Высоцкий в фильме "Я родом из детства"

© Беларусьфильм (1966)
© Беларусьфильм (1966)

Владимир Высоцкий и Нина Ургант в фильме "Я родом из детства"

Кадр из фильма Я родом из детства
2 из 4

Владимир Высоцкий и Нина Ургант в фильме "Я родом из детства"

© Беларусьфильм (1966)
© Беларусьфильм (1966)Кадр из фильма "Я родом из детства"
Кадр из фильма Я родом из детства
3 из 4
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм (1966)
© Беларусьфильм (1966)Кадр из фильма "Я родом из детства"
Кадр из фильма Я родом из детства
4 из 4
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм (1966)
1 из 4

Владимир Высоцкий в фильме "Я родом из детства"

© Беларусьфильм (1966)
2 из 4

Владимир Высоцкий и Нина Ургант в фильме "Я родом из детства"

© Беларусьфильм (1966)
3 из 4
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм (1966)
4 из 4
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм (1966)
Песня создавалась для спектакля Театра на Таганке "Павшие и живые", поставленного на основе стихов поэтов-фронтовиков. Но затем "Братские могилы" услышал режиссер Виктор Туров и пригласил Высоцкого сниматься в свой фильм "Я родом из детства". Актер сыграл вернувшегося с фронта танкиста Володю — молодого красивого парня, который горел в танке, и лицо его обезобразил ужасный шрам.
Песня идеально дополнила всю структуру картины — прозвучала даже два раза: сперва ее под гитару исполняет сам Высоцкий (вернее, его персонаж), а в финале уже в оркестровом варианте поет Марк Бернес.
Такой выбор неслучаен. Голос Бернеса был знаком каждому по военным фильмам "Два бойца" и "Истребители", по легендарным песням "Темная ночь" и "Любимый город". Певец внимательно слушал исполнение Высоцкого, и 25-летний артист даже немного робел — его произведение должен был петь любимец всего Советского Союза! "Братские могилы" у Бернеса получились в собственной непередаваемой манере.
А песня на много лет стала одной из "визитных карточек" Высоцкого — редкое его выступление обходилось без нее. И редко кто в зале мог удержаться от слез. Да и сейчас это тоже сложно.

"Нам нужна одна победа"

Композитором для великого фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" стал Альфред Шнитке. Но финальную песню, которую поют ветераны-фронтовики, доверили сочинить Булату Окуджаве.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актер Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского в фильме "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов)

Актер Анатолий Папанов
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Актер Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского в фильме "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов)

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости

Актер Евгений Леонов в роли Вани в фильме "Белорусский вокзал"

Актер Евгений Леонов в роли Вани в фильме Белорусский вокзал.
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Актер Евгений Леонов в роли Вани в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Н. Назаров

Кадр из художественного фильма "Белорусский вокзал", 1970 год. В главных ролях: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант

Кадр из художественного фильма Белорусский вокзал. Фильм снят на киностудии Мосфильм в 1970 году. В главных ролях снимались Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант. Режиссер Андрей Смирнов.
3 из 6

Кадр из художественного фильма "Белорусский вокзал", 1970 год. В главных ролях: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант

© РИА Новости / Н. Назаров
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актер Евгений Леонов в роли Вани и актриса Любовь Соколова в роли его жены в фильме режиссера Андрея Смирнова "Белорусский вокзал"

Евгений Леонов и Любовь Соколова
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Актер Евгений Леонов в роли Вани и актриса Любовь Соколова в роли его жены в фильме режиссера Андрея Смирнова "Белорусский вокзал"

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского, Евгений Леонов в роли Вани, Всеволод Сафонов в роли Леши и Алексей Глазырин в роли Харламова в фильме "Белорусский вокзал"

Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского, Евгений Леонов в роли Вани, Всеволод Сафонов в роли Леши и Алексей Глазырин в роли Харламова в фильме Белорусский вокзал
5 из 6

Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского, Евгений Леонов в роли Вани, Всеволод Сафонов в роли Леши и Алексей Глазырин в роли Харламова в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Киноактриса Нина Ургант

Нина Ургант
6 из 6

Киноактриса Нина Ургант

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 6

Актер Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского в фильме "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов)

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 6

Актер Евгений Леонов в роли Вани в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 6

Кадр из художественного фильма "Белорусский вокзал", 1970 год. В главных ролях: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант

© РИА Новости / Н. Назаров
4 из 6

Актер Евгений Леонов в роли Вани и актриса Любовь Соколова в роли его жены в фильме режиссера Андрея Смирнова "Белорусский вокзал"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 6

Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского, Евгений Леонов в роли Вани, Всеволод Сафонов в роли Леши и Алексей Глазырин в роли Харламова в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 6

Киноактриса Нина Ургант

© РИА Новости / РИА Новости
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Сценарист Вадим Трунин считал, что именно Окуджава, сам воевавший, смог бы написать вещь, которая максимально походила на сочиненную непосредственно на фронте. Ведь по сюжету эта песня — своеобразный гимн друзей-однополчан еще военных времен.
Окуджава долго думал над текстом, потом ему в голову пришла первая строчка — "Здесь птицы не поют, деревья не растут", и дальше все, как он вспоминал позднее, "случилось само собой". Кроме слов, Окуджава сочинил и мелодию, так ему было привычнее, хотя он знал, что Шнитке, скорее всего, музыку перепишет.
При встрече со Смирновым и Шнитке Окуджава сел за рояль и по-детски, чуть ли не двумя пальцами наиграл мелодию, напевая стихи. От стихов Смирнов пришел в восторг, но добавил: "А мелодия — да, Булат, какая-то у тебя получилась ерунда…" Вмешался Шнитке: "Нет-нет, это далеко не ерунда!" Быстро сел за рояль, подхватил предложенный Окуджавой мотив и исполнил его в маршевом ритме.
Так и родился окончательный вариант: артисты начинают тихо под гитару, постепенно подключается оркестр, и потом вся песня превращается в военный марш. Шнитке создал настоящие чудеса аранжировки — в каждой из трех частей свою сольную партию вел отдельный инструмент: кларнет, труба и тромбон, но вокруг шла другая, словно бы побочная мелодическая линия. При этом композитор настоял на том, чтобы в титрах Окуджаву указали как единоличного автора песни.
© РИА Новости / РухкянПоэт и писатель, композитор, бард Булат Шалвович Окуджава
Поэт и писатель, композитор, бард Булат Шалвович Окуджава
© РИА Новости / Рухкян
Поэт и писатель, композитор, бард Булат Шалвович Окуджава
Сегодня "Нам нужна одна победа" — фактически гимн десантных войск, а сам Окуджава полушутя вспоминал, как однажды увидел по телевидению встречу каких-то высоких военных гостей, во время которой оркестр играл его мелодию. "Так я в первый раз почувствовал себя композитором," — улыбался Булат Шалвович.
Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме Вертикаль режиссера Станислава Говорухина.
25 января, 10:00Культура
Я изучил все ноты от и до. Каким композитором был Владимир Высоцкий
10900102
КультураМузыкаКино и сериалыМарк БернесДень ПобедыВладимир Высоцкий (автор песен)Булат ОкуджаваВладимир Басов (актер)
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