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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T22:31
https://ria.ru/20200507/1571127551.html
Саратовские власти примут решение по первому этапу снятия ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074504_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_d23141468d33af0ba76605e1b1e0a4c2.jpg
РИА Новости

Саратовские власти примут решение по первому этапу снятия ограничений

22:31 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Решение о первом этапе снятия ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции будет принято в пятницу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
"С участием экономического блока правительства, представителями бизнес-сообщества, общественности, главным санитарным врачом области, директором института "Микроб" сегодня состоялось совещание, где обсуждался первый этап выхода из ограничительных мероприятий. Уже завтра будет принято взвешенное решение, скоординированное с федеральным центром, по началу выхода из режима самоизоляции", - написал он на своей странице в Instagram.
Медицинские работники
Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
012211
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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