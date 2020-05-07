Саратовские власти примут решение по первому этапу снятия ограничений

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Решение о первом этапе снятия ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции будет принято в пятницу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
"С участием экономического блока правительства, представителями бизнес-сообщества, общественности, главным санитарным врачом области, директором института "Микроб" сегодня состоялось совещание, где обсуждался первый этап выхода из ограничительных мероприятий. Уже завтра будет принято взвешенное решение, скоординированное с федеральным центром, по началу выхода из режима самоизоляции", - написал он на своей странице в Instagram.
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.