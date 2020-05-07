Историк оценил слова латвийского министра о донорстве денег СССР

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заявление министра юстиции Латвии о "донорстве денег" Латвией для СССР является политическим - республики отдавали часть доходов в бюджет СССР, а потом получали средства из союзного бюджета, заявил РИА Новости заведующий научно-исследовательской Лабораторией актуальной истории РАНХиГС Андрей Белых.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет. Министр отметил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет, а сколько она получала - не указал.
"Очевидно — все структуры (республики, области, города) отдавали часть доходов в бюджет СССР, а потом получали средства из союзного бюджета. Говорить о донорстве, имея в виду часть денежных потоков, - это политика", - считает Белых.
Он указывает, что точных выводов без анализа всей экономической истории Латвии сделать нельзя. "Не исключаю, что, обладая значимой промышленностью, республика могла быть самоокупаемой. Но тут опять же встает вопрос о ценах на энергоносители, на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, любой экономический факт можно толковать по-разному. Например, приток русскоязычного населения в Латвию — это увеличение капитала или "оккупация"?" - заключил он.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.