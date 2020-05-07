Историк оценил слова латвийского министра о донорстве денег СССР

"Очевидно — все структуры (республики, области, города) отдавали часть доходов в бюджет СССР, а потом получали средства из союзного бюджета. Говорить о донорстве, имея в виду часть денежных потоков, - это политика", - считает Белых.

Он указывает, что точных выводов без анализа всей экономической истории Латвии сделать нельзя. "Не исключаю, что, обладая значимой промышленностью, республика могла быть самоокупаемой. Но тут опять же встает вопрос о ценах на энергоносители, на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, любой экономический факт можно толковать по-разному. Например, приток русскоязычного населения в Латвию — это увеличение капитала или "оккупация"?" - заключил он.