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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:33
https://ria.ru/20200507/1571111007.html
Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений

16:33 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чем успешнее будет реализован первый этап смягчения ограничений по коронавирусу, тем быстрее можно будет перейти ко второму этапу выхода из самоизоляции.
"Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам", - написал он в своем блоге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваЭкономика
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