Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чем успешнее будет реализован первый этап смягчения ограничений по коронавирусу, тем быстрее можно будет перейти ко второму этапу выхода из самоизоляции.
"Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам", - написал он в своем блоге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.