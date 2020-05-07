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2020-05-07T16:39
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
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РИА Новости

Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

15:42 07.05.2020 (обновлено: 16:39 07.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредприниматель Анатолий Быков
Предприниматель Анатолий Быков
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Убийства, создание ОПГ, "алюминиевые войны" — длинный шлейф уголовных дел из 90-х сильно мешал бизнесмену Анатолию Быкову в политической карьере. В среду бывшего совладельца Красноярского алюминиевого завода и депутата краевого парламента задержали по подозрению в организации двойного убийства, совершенного еще в 1994-м. О прошлом и настоящем скандального предпринимателя — в материале РИА Новости.

Мутный бэкграунд

В конце 90-х Анатолия Быкова объявили в международный розыск по обвинению в причастности к тяжким преступлениям и в отмывании денег.
Осенью 1999-го его задержали венгерские пограничники и по запросу Генпрокуратуры России этапировали в Москву. Быков заявил, что дело сфабриковали конкуренты, претендующие на Красноярский алюминиевый завод. Действительно, спустя год все обвинения сняли.
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Однако на свободе предприниматель гулял недолго — его отправили в СИЗО по подозрению в организации покушения на жизнь экс-партнера по бизнесу Вилора Струганова, а также незаконном обороте оружия.
Группировка Струганова, более известного как Паша Цветомузыка, в 90-е контролировала рынки и АЗС Красноярска. Ее лидер неоднократно попадал в поле зрения оперативников и к 30 годам имел несколько судимостей.
В 2000-м Струганов неожиданно пошел на сотрудничество со следствием. Сообщил, что его хотят убить.
За подготовку покушения Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести годам условно. Потом добавили еще одно обвинение — в причастности к убийству красноярского бизнесмена Олега Губина в 1996-м. Впрочем, по этому делу Быкова сразу амнистировали.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
Предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
В 2004-м Верховный суд изменил формулировку обвинительного заключения с организации покушения на подстрекательство, однако приговор остался в силе. Спустя год эту судимость погасили: зачли примерное поведение и "широкую благотворительную деятельность".
В 2009-м Быков обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой пересмотреть дело. ЕСПЧ встал на его сторону: признал действия силовиков провокационными и обязал государство выплатить бизнесмену 26 тысяч евро.

Дело Паши Цветомузыки

Вилора Струганова задержали в 2014-м за причастность к пяти убийствам в разгар так называемых алюминиевых войн — криминального дележа рынков сбыта продукции алюминиевого завода. Вместе с ним взяли еще двоих. Быков проходил по этому делу свидетелем.
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Основной мотив тех давних преступлений — устранение конкурентов. Так, в мае 1994-го по указанию Струганова расстреляли криминального авторитета Юрия Толмачева по кличке Толмач. В январе 1997-го убили Артюшкова, более известного как Артюшок. Спустя год — главу еще одной группировки, некоего "Филиппа".
Быкова допросили на первом же заседании. "Он назвал подсудимых спортивными и ведущими трезвый и здоровый образ жизни, — сообщила тогда пресс-секретарь Красноярского краевого суда Светлана Мишанина. — Также сказал, что коммерческие интересы Струганова и убитых не пересекались".
Пашу Цветомузыку в итоге приговорили к 18 годам лишения свободы. Сейчас эхо "алюминиевых войн" долетело и до Быкова. Его подозревают в двойном убийстве, совершенном в 1994-м.
По версии СК России, жертвами стали Кирилл Войтенко и Александр Наумов, входившие в преступную группировку Быкова. Наумов выразил недовольство тем, как главарь распределяет деньги. Вскоре Быков едва не погиб от бомбы, взорванной на дороге.
© Пресс-служба ГУ МВД РФ / Перейти в фотобанкКриминальный авторитет Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) задержан в Москве
Криминальный авторитет Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) задержан в Москве
© Пресс-служба ГУ МВД РФ
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Криминальный авторитет Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) задержан в Москве
"Решив, что покушение организовали Наумов и его близкий приятель Войтенко, Быков задумал их убить, — объясняют в СК России. — Он поручил это хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, а тот привлек двоих членов своей банды. Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета в автомобиле".
Киллера — Сергея Бакурова — осудили пожизненно. Его подельник Владимир Чучков — в розыске. Татаренков отбывает 13-летний срок. Быкову обвинение пока не предъявили, но следователи уверяют, что доказательств достаточно.
Напомним, в феврале 2020-го помощник Быкова Алексей Талюк сбил на машине корреспондента телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Талюка обвинили в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и отправили в СИЗО.
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Из бокса в политику

В Красноярском крае Анатолия Быкова знают не только как фигуранта громких уголовных дел, но и как спортсмена, крупного бизнесмена, политика и мецената, основателя благотворительных фондов.
Поработав на заводе "Сельмаш" и преподавателем физкультуры в средней школе № 2 города Назарово Красноярского края, в 1990 году кандидат в мастера спорта по боксу Анатолий Быков перебрался в столицу региона, где основал фирму СТМ — "Строительство, технологии, металл". Через несколько лет вошел в совет директоров алюминиевого гиганта и сразу занялся политикой — поддержал на губернаторских выборах 1998 года Александра Лебедя. Вскоре, правда, его отношения с харизматичным генералом испортились.
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
© РИА Новости / СК РФ
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Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
В 2001-м "Блок Быкова" участвовал в выборах Заксобрания края, заняв второе место с 16 процентами голосов. Сам Быков прошел в депутаты по одномандатному округу № 3 (Октябрьский район Красноярска).
Собирался в Госдуму от Ачинского округа, однако за неделю до голосования Красноярский суд аннулировал его регистрацию из-за нарушений избирательного законодательства.

Активный депутат

В 2013 году Быков возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России". На выборах мэра Красноярска он поддержал кандидата-самовыдвиженца Алексея Подкорытова — главврача краевого госпиталя ветеранов войн.
Бизнесмен тогда заявил, что власти "ничего не делают" для развития города и "не пользуются авторитетом". Направил главе правительства Дмитрию Медведеву обращение о ситуации в Красноярске.
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Фракция "Патриотов России" попыталась помешать мэрии принять бюджет на 2014-й, но не хватило голосов. На выборах губернатора Красноярского края "команда Быкова" атаковала "Единую Россию", выступив против Виктора Толоконского. Быков продвигал Ивана Серебрякова — директора Красноярского ремонтно-механического завода.
Летом 2016-го крайизбирком отказал бизнесмену из-за судимости в регистрации на выборы регионального парламента. Быкова исключили из партии "Патриоты России", пояснив, что он не сможет баллотироваться до 2020-го. Апелляционную жалобу суд отклонил.
8816722341
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Анатолий БыковЕвропейский судКрасноярский алюминиевый заводМоскваКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
И как же это, ранее судимый!!!!!!!!!!!!! Стал политиком и депутатом???
7 мая, 17:06
Александр DR
5993103
да кто там.что вспомнит.
7 мая, 16:39
cchugunova1996
2711702
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