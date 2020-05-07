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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:32
https://ria.ru/20200507/1571101619.html
В парижском метро пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045112_0:243:3072:1971_1036x0_80_0_0_92c418b0cc417947fa7415127a373629.jpg
РИА Новости

В парижском метро пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер

14:32 07.05.2020
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© REUTERS / Benoit TessierСтикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Парижские транспортные службы начали эксперимент по выявлению пассажиров метро, не носящих маски, сообщает в четверг издание Paris Match.
"В эту среду, когда ношение масок (в транспорте) еще не обязательно, 70% пассажиров метро на станции Châtelet-Les Halles использовали их… Парижская компания общественного транспорта (RATP) совместно с Île-de-France Mobilités запустили трехмесячный эксперимент с тем, чтобы выяснить пропорцию пассажиров, передвигающихся в масках", - передает журнал.
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Сейчас контроль осуществляют шесть подключенных к компьютерам камер, со временем их станет 12. Точность при определении наличия или отсутствия маски составит 99,5%.
Ранее сообщалось, что после 11 мая соблюдение дистанции и ношение маски будет обязательным в транспорте. Это требование будет предъявляться по крайней мере до 2 июня. Пассажиров без масок будут штрафовать на 135 евро.
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта и, как ожидается, будут ослаблены с 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 5 мая, от коронавируса скончались более 25,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияПарижВ мире
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