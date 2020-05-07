В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 144

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Еще 15 жителей Коми за сутки вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составляет 144 человека, сообщают республиканские власти со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день… лабораторно подтверждено 782 (+56) случая заболевания COVID-19… 144 (+15) человека выздоровело. Официально подтверждены 11 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как уточняют власти Коми, сейчас республика находится на 35-м месте среди российских регионов по распространению коронавируса.
В среду врио главы Коми Владимир Уйба сообщал, что прирост числа заразившихся коронавирусом в регионе будет увеличиваться, поскольку соответствующие тесты направлены на исследование в Москву, и результаты будут выдаваться "на-гора".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.