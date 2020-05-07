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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:17
https://ria.ru/20200507/1571100303.html
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 144
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 144

14:17 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Еще 15 жителей Коми за сутки вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составляет 144 человека, сообщают республиканские власти со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день… лабораторно подтверждено 782 (+56) случая заболевания COVID-19… 144 (+15) человека выздоровело. Официально подтверждены 11 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как уточняют власти Коми, сейчас республика находится на 35-м месте среди российских регионов по распространению коронавируса.
В среду врио главы Коми Владимир Уйба сообщал, что прирост числа заразившихся коронавирусом в регионе будет увеличиваться, поскольку соответствующие тесты направлены на исследование в Москву, и результаты будут выдаваться "на-гора".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир УйбаРеспублика КомиЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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