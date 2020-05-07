В Совфеде призвали сделать механизм компенсации средств за билеты гибким

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Механизм компенсации средств за купленные билеты должен учитывать интересы и транспортных компаний и граждан, если человек в условиях пандемии лишился работы, компенсация за билет ему должна быть предоставлена в денежной форме, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Механизм компенсации средств за купленные билеты должен учитывать интересы и транспортных компаний и граждан, если человек в условиях пандемии лишился работы, компенсация за билет ему должна быть предоставлена в денежной форме, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев

По словам сенатора, в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, законодателям необходимо предоставить правительству РФ право регулировать вопросы выплаты пассажирам платы за проезд. "Такой законопроект уже подготовлен в правительстве и в ближайшее время может быть внесён в Государственную Думу. Законодатели надеются, что вместе с проектом закона будут оперативно подготовлены и нормативные акты, которые будут регулировать механизм возврата платы за проезд", - отметил Васильев.

По его словам, в столь сложных условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации именно правительство должно устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд и провоз багажа. И по усмотрению правительства такой режим может распространяться на всю страну или отдельные регионы. "Все это должно быть прописано в законодательстве. А детали – как именно будет осуществляться возврат - необходимо уточнять в подзаконных актах. Это нужно сделать для того, чтобы права граждан были соблюдены", - считает Васильев.

Сенатор пояснил, что сейчас существуют различные практики возврата билетов во время ЧС – это и предоставление сертификатов, и скидки на следующие покупки, и возврат средств. Нужно изучить их и принять оптимальное решение. "Отрасль нуждается в поддержке, нельзя перевозчиков оставить один на один с экономическими проблемами мирового масштаба. Однако интересы граждан также необходимо учесть", - уверен законодатель.

"В нормативном акте должен быть прописан достаточно гибкий алгоритм. Например, дать возможность для возврата средств тем, кто в связи с пандемией потерял работу и в ближайшее время не сможет воспользоваться сертификатом даже на очень привлекательных и выгодных условиях. Возможно, есть смысл сделать сертификаты не именными, а безличными, чтобы те, кто летают крайне редко по большой необходимости, люди в возрасте, могли передать сертификат детям-внукам", - сказал Васильев.

Ваучер должен выдаваться на достаточно долгое время, как минимум на три года. Кроме того, в условиях цифровизации не должно быть и ограничений по месту выдачи сертификатов, полагает он.

По словам Васильева, в условиях пандемии возникают все новые и новые экономические сложности и вызовы, на которые необходимо искать ответы. И одной из таких проблем является существенное сокращение авиаперевозок.

"Невозможно спрогнозировать сроки пандемии и, соответственно, время открытия границ между государствами, возобновление полетов и продолжительность нефтяного кризиса, его влияние на ценовую политику в целом и на ценовую политику авиаперевозок, в частности", - сказал сенатор.

А значит на сегодняшний день "практически невозможно просчитать, какие авиаперевозчики останутся на рынке и в каком финансовом состоянии они выйдут из сегодняшнего кризиса", - заключил он.