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2020-05-07T14:05
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В Совфеде призвали сделать механизм компенсации средств за билеты гибким
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РИА Новости

В Совфеде призвали сделать механизм компенсации средств за билеты гибким

13:56 07.05.2020 (обновлено: 14:05 07.05.2020)
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© Фото : из личного архиваЧлен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
© Фото : из личного архива
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Механизм компенсации средств за купленные билеты должен учитывать интересы и транспортных компаний и граждан, если человек в условиях пандемии лишился работы, компенсация за билет ему должна быть предоставлена в денежной форме, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
По словам сенатора, в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, законодателям необходимо предоставить правительству РФ право регулировать вопросы выплаты пассажирам платы за проезд. "Такой законопроект уже подготовлен в правительстве и в ближайшее время может быть внесён в Государственную Думу. Законодатели надеются, что вместе с проектом закона будут оперативно подготовлены и нормативные акты, которые будут регулировать механизм возврата платы за проезд", - отметил Васильев.
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По его словам, в столь сложных условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации именно правительство должно устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд и провоз багажа. И по усмотрению правительства такой режим может распространяться на всю страну или отдельные регионы. "Все это должно быть прописано в законодательстве. А детали – как именно будет осуществляться возврат - необходимо уточнять в подзаконных актах. Это нужно сделать для того, чтобы права граждан были соблюдены", - считает Васильев.
Сенатор пояснил, что сейчас существуют различные практики возврата билетов во время ЧС – это и предоставление сертификатов, и скидки на следующие покупки, и возврат средств. Нужно изучить их и принять оптимальное решение. "Отрасль нуждается в поддержке, нельзя перевозчиков оставить один на один с экономическими проблемами мирового масштаба. Однако интересы граждан также необходимо учесть", - уверен законодатель.
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"В нормативном акте должен быть прописан достаточно гибкий алгоритм. Например, дать возможность для возврата средств тем, кто в связи с пандемией потерял работу и в ближайшее время не сможет воспользоваться сертификатом даже на очень привлекательных и выгодных условиях. Возможно, есть смысл сделать сертификаты не именными, а безличными, чтобы те, кто летают крайне редко по большой необходимости, люди в возрасте, могли передать сертификат детям-внукам", - сказал Васильев.
Ваучер должен выдаваться на достаточно долгое время, как минимум на три года. Кроме того, в условиях цифровизации не должно быть и ограничений по месту выдачи сертификатов, полагает он.
По словам Васильева, в условиях пандемии возникают все новые и новые экономические сложности и вызовы, на которые необходимо искать ответы. И одной из таких проблем является существенное сокращение авиаперевозок.
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"Невозможно спрогнозировать сроки пандемии и, соответственно, время открытия границ между государствами, возобновление полетов и продолжительность нефтяного кризиса, его влияние на ценовую политику в целом и на ценовую политику авиаперевозок, в частности", - сказал сенатор.
А значит на сегодняшний день "практически невозможно просчитать, какие авиаперевозчики останутся на рынке и в каком финансовом состоянии они выйдут из сегодняшнего кризиса", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВасильевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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