Депздрав Москвы опроверг сообщения о некачественных тестах на коронавирус

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы опровергли сообщение о некачественных экспресс-тестах на коронавирус, они произведены в Нидерландах , в 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что закупленные Москвой в конце апреля сотни тысяч голландских тестов на антитела к коронавирусу, оказались "китайскими" и очень неточными.

"Обращаем внимание, что несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай , а Нидерланды... Информация о том, что результаты данных тест-систем являются недостоверными, не соответствует действительности... В 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики”, - сообщили в депздраве.

В ведомстве напомнили, что этот тест позволяет получить результат в течение 15 минут, что является самым быстрым на сегодня способом для обнаружения коронавируса.

"Тест не определяет наличие вируса, но иммуноглобулин позволяет увидеть, болеет человек инфекцией сейчас (если от начала заболевания прошло не менее 3 дней) или он уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет. Таким образом эти тесты позволяют выявить максимально быстро более поздние стадии инфицирования", - пояснили в ведомстве.

С 25 апреля в Москве было сделано порядка 180 тысяч таких экспресс-тестов. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры.