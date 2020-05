Созданы детекторы, определяющие невидимую угрозу с высокой точностью

Физики Уральского федерального университета разработали новые материалы, которые можно использовать в качестве детекторов ионизирующего излучения в широком диапазоне доз. Это позволит создать точные приборы для персональной дозиметрии и контроля производственных процессов. Результаты опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms ( статья 1 статья 2 ).