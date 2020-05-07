В Тверской области число излечившихся от коронавируса превысило 200

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 226 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 535 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.