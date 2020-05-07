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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:52
https://ria.ru/20200507/1571085086.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса превысило 200
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тверской области число излечившихся от коронавируса превысило 200

11:52 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области за сутки выросло на 29 и составило 226 человек, всего COVID-19 в регионе подтвержден у 769 пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 226 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 535 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Власти отмечают, что все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 270 человек, городе Кимры - 192 человека, в Конаковском районе - 136 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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