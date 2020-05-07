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2020-05-07T13:00
https://ria.ru/20200507/1571080139.html
Вадим Перельман: онлайн-кинотеатры не заменят эмоций группового просмотра
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РИА Новости

Вадим Перельман: онлайн-кинотеатры не заменят эмоций группового просмотра

13:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, продюсер, актер и сценарист Вадим Перельман
Режиссер, продюсер, актер и сценарист Вадим Перельман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер таких фильмов, как "Дом из песка и тумана", "Мгновения жизни", "Купи меня", "Елки 5" Вадим Перельман примет участие в ежегодном фестивале коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories, который в этом году посвящен современным технологиям. Перельман рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Нелли Бондаренко о возможных переменах в киноиндустрии из-за коронавируса, поделился, как ходит на "рыбалку" в поисках новых сценариев, а также сообщил, что отличает его новую картину "Уроки фарси" от других военных фильмов.
— Один из наиболее заметных трендов этого года – переход киноиндустрии в онлайн-режим. Как вы считаете, премьеры в онлайн-кинотеатрах смогут заменить настоящие, живые премьеры с красными дорожками?
— Я надеюсь, что никогда. В Берлине, в конце февраля, у меня была премьера фильма. Огромный зал, люди, наряды, аплодисменты – такой формулы никогда не получишь онлайн. Жалко, что сейчас это происходит. Намного лучше смотреть фильм на большом экране. Есть фильмы, которые смотрятся хорошо только на большом экране, потому что кинематографически сделаны для такого экрана.
— Вы бы сами пошли на такой шаг: организовать премьеру онлайн?
— Специально никогда этого не сделал бы. Последние события могут заставить пойти на такой шаг, но я бы до последней минуты противился.
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— Онлайн-кинотеатры и раньше имели большую аудиторию, которая с введением режима самоизоляции увеличилась еще больше. Вернутся ли зрители в настоящие кинотеатры после отмены режима самоизоляции, как вы считаете?
— Я думаю, да. Кино давно стало более социальным. Люди ходят в кинотеатры, чтобы быть с другими и чувствовать, что происходит вокруг них, получать гештальт от группового просмотра. Это нельзя заменить. Это все вернется. Например, комедию и ужастики намного лучше смотреть с другими людьми. Ты чувствуешь эмоции вокруг себя, получается коллективный катарсис.
— Как пандемия в целом уже повлияла и еще повлияет в будущем на киноиндустрию? Будут ли заметные изменения, новые тренды?
— Я не фантаст, я не могу предсказать, что будет, а чего не случится. Перемены точно будут.
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— А киноиндустрия вернется на круги своя? Какие сроки ей для этого нужны?
— Мне кажется, что сами съемки вернутся летом. У меня уже две картины стоят на очереди. Возможно, изменится этап препродакшена и сам процесс съемок. Может быть, актеры и съемочная группа будут изолированы на весь период съемок и на 14 дней до их начала. Организационными вопросами за пределами площадки будет заниматься отдельная часть команды. Возможно, все участники съемочного процесса будут жить рядом с площадкой в одном из отелей. Вообще, в новых условиях для актеров открывается больше времени для репетиций. По такому принципу фильмы уже снимаются в Австралии. А вот кинотеатры будут закрыты для посещения, скорее всего, еще долгое время.
— Ваш последний фильм "Уроки фарси" посвящен теме холокоста времен Второй мировой войны. Многие режиссеры снимают фильмы о войне, ежегодно в России к 23 февраля, 9 мая выходят картины на эту тему. Что отличает именно "Уроки фарси"?
— Отличает "Уроки фарси" то, что это история, в которой равноценные по глубине персонажи оказываются фашистами. Это первый фильм, где есть очеловечивание фашистов. Когда я это сказал в Берлине, немецкая публика поддержала меня. Они не просто роботы, которые кричат, убивают, командуют, пьют, грустят – это все стереотипы. Они любят, чувствуют страх. У них есть прошлое и будущее. Как мне кажется, я единственный показал их человеческую сторону, как людей. Это делает их поступки ужаснее и добавляет драматизма в происходящие события. Многие кинокритики также отметили уникальность фильма, потому что эта тема вроде уже исчерпала себя, но получилось что-то новое.
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— Ранее вы сообщали, что ведете переговоры насчет проката фильма "Уроки фарси" в России. Скажите, на какой стадии вопрос? Когда российский зритель сможет увидеть фильм?
— Он сто процентов будет показан в России, дело времени. Сейчас продюсер Илья Стюарт ведет переговоры.
— Над какими проектами вы сейчас работаете?
— Сейчас я работаю над американским фильмом, дописываю его сценарий. Возможно, еще успею снять пилот одного сериала в России.
— Если говорить даже не о планах, а просто о желаниях. На какую тему вы бы хотели снять следующий фильм?
— Я не думаю о следующих фильмах, которые буду снимать. Я постоянно читаю книги и сценарии. Словно я иду на рыбалку, закидываю удочку и вытаскиваю рыбку. У меня такой способ. Меня в первую очередь должна зацепить история и эмоции, которые она вызывает, второстепенно – деньги.
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