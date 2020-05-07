Предприятие Роскосмоса назвало причину переноса запуска спутников

"Но сейчас мы пришли к тому, что эту многострадальную бортовую аппаратуру КИС стали разрабатывать сами. И, в частности, в следующем проекте – "Экспресс-РВ" – предполагается использовать аппаратуру КИС разработки ИСС", - добавил он.