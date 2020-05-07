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2020-05-07T09:34
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Предприятие Роскосмоса назвало причину переноса запуска спутников
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РИА Новости

Предприятие Роскосмоса назвало причину переноса запуска спутников

09:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева"
Стенд компании Информационные спутниковые системы имени Решетнева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" был отложен из-за задержки на год поставки бортовой аппаратуры от субподрядчика, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС), входящая в Роскосмос.
Запуск спутников "Экспресс" ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур планировался в 2019 году, но был отложен на март 2020 года. О причинах отсрочки ранее не сообщалось. Позже старт пришлось перенести на июль вследствие необходимости ремонта ракеты "Протон-М" из-за обнаружения некачественных комплектующих, произведённых в 2015-2016 годах.
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"В итоге мы всё же отстали на семь месяцев. Исключительно по вине РКС (предприятие Роскосмоса "Российские космические системы" - ред.), которое на год сорвало поставку бортовой аппаратуры командно-измерительной системы (КИС) как для "Экспресса-80", так и для "Экспресса-103". К сожалению, есть такой монополист у нас в стране", - сказал ведущий менеджер проекта Анатолий Кузнецов, слова которого приводятся в корпоративной газете ИСС "Сибирский спутник".
"Но сейчас мы пришли к тому, что эту многострадальную бортовую аппаратуру КИС стали разрабатывать сами. И, в частности, в следующем проекте – "Экспресс-РВ" – предполагается использовать аппаратуру КИС разработки ИСС", - добавил он.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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ИСС имени РешетневаРоссийские космические системыКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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