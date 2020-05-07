Эксперт объяснил причину падения рождаемости в России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 338 тысяч детей родилось в России за первые три месяца 2020 года, это на 6,1% меньше, чем за такой же период 2019 года, сообщает Росстат. Снижение рождаемости, по мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елены Егоровой, связано с тем, что сейчас выросло поколение родившихся в конце прошлого века - их мало, в том числе, и женщин.
"Женщин мало, которые родились в конце 1990-х годов, их просто мало", - объяснила Егорова.
Эксперт уточнила, что по итогам года есть вероятность увеличения рождаемости из-за введения во многих регионах России режима удаленной работы с середины марта и самоизоляции с апреля в связи с пандемией коронавируса.
"Может быть такая возможность - те, кто уже задумывался о рождении ребенка и сейчас сидят дома из-за потери работы, могут подумать о пособиях, которое государство гарантирует в случае появления ребенка, кроме того, те, кто боятся потерять работу, могут "подстраховаться" и тоже осмысленно пойти в декрет, чтобы как раз ее не потерять - 9 месяцев точно не уволят и еще три года декретных выплат", - считает Егорова.
"Но в целом, я не думаю, что самоизоляция как-то серьезно сыграет на повышение или понижение рождаемости", - заключила эксперт.