Эксперт объяснил причину падения рождаемости в России

Эксперт уточнила, что по итогам года есть вероятность увеличения рождаемости из-за введения во многих регионах России режима удаленной работы с середины марта и самоизоляции с апреля в связи с пандемией коронавируса.

"Может быть такая возможность - те, кто уже задумывался о рождении ребенка и сейчас сидят дома из-за потери работы, могут подумать о пособиях, которое государство гарантирует в случае появления ребенка, кроме того, те, кто боятся потерять работу, могут "подстраховаться" и тоже осмысленно пойти в декрет, чтобы как раз ее не потерять - 9 месяцев точно не уволят и еще три года декретных выплат", - считает Егорова.