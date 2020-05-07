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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:36
https://ria.ru/20200507/1571061818.html
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569744956_0:119:3079:1851_1036x0_80_0_0_1212a4f19649c98c0e4616d27368c665.jpg
РИА Новости

Коронавирус меняет социальное поведение россиян

03:05 07.05.2020 (обновлено: 10:36 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБаннер на здании кинотеатра "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выход из режима самоизоляции будет совсем не таким, как многие мечтают. Как вынужденное заточение дома повлияет на социальное поведение людей, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
Когда можно будет наконец-то выйти из дома, не стоит впадать в эйфорию и пытаться сразу устроить себе грандиозный праздник, чтобы наверстать упущенное, предупреждает психолог. Как минимум потому, что режим изоляции — это стрессовая ситуация и для тела, и для психики, так что не стоит подвергать себя новым испытаниям.
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"Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится", — сказала Липкина.

Она отметила, что выход из самоизоляции должен быть постепенным.
"Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно", — предупреждает психолог.
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По ее мнению, после окончания режима самоизоляции люди будут предпочитать групповой досуг, несмотря на то что им приходилось постоянно находиться вместе.

"Потому что за это время люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу" как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным", — считает Липкина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Режим "самоизоляции" - это действительно удар по психике многих людей. Начиная от названия и заканчивая мерами. Введение штрафов за "само" - бред и лицемерие. Попытки выдать процесс ежедневного оформления электронных пропусков - тоже бред, можно подумать, что электронный пропуск заменяет противогаз. Выдача сотрудниками правоохранительных органов "памяток" пожилым людям на улицах под роспись с последующим штрафом на 1500 руб. (пример моей тещи) - вообще ни в какие ворота...Самодурство губернаторов на местах в попытках перещеголять друг друга. Непрекращающиеся ни на минуту строительные работы в Москве и Подмосковье, несмотря на заявления Собянина и Воробьева (готов фото и видео скинуть с датами). Лицемерные заявления о первоочерёдном запуске строек в Москве и области с 12 мая, которые направлены на "снижение преступности среди мигрантов"!!!!! Правильно, а москвичи и прочие россияне пусть сидят дома. И над всем этим парит (или смотрит через перископ из бункера) Темнейший......
7 мая, 06:35
Sergey Zavaliy
2711314
Коронавирус знатно удобрил поля с икспердами. Понавылезали с липовыми прогнозами. Кто их вообще в эксперты зачисляет?
7 мая, 04:11
ЛКЛысый Кучерявый
1720001
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