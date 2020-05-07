Коронавирус меняет социальное поведение россиян

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выход из режима самоизоляции будет совсем не таким, как многие мечтают. Как вынужденное заточение дома повлияет на социальное поведение людей, рассказала в интервью Выход из режима самоизоляции будет совсем не таким, как многие мечтают. Как вынужденное заточение дома повлияет на социальное поведение людей, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.

Когда можно будет наконец-то выйти из дома, не стоит впадать в эйфорию и пытаться сразу устроить себе грандиозный праздник, чтобы наверстать упущенное, предупреждает психолог. Как минимум потому, что режим изоляции — это стрессовая ситуация и для тела, и для психики, так что не стоит подвергать себя новым испытаниям.

"Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится", — сказала Липкина.

Она отметила, что выход из самоизоляции должен быть постепенным.

"Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно", — предупреждает психолог.

По ее мнению, после окончания режима самоизоляции люди будут предпочитать групповой досуг, несмотря на то что им приходилось постоянно находиться вместе.

"Потому что за это время люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу" как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным", — считает Липкина.