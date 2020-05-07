«ЯсноПонятно». Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

Почему "30" нашего поколения и "30" наших родителей — это разные "30"? Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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