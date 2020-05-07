"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

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ЯсноПонятно «ЯсноПонятно». Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

В 10 лет думаешь, что 30 — это настоящий взрослый возраст. В 20 — что к 30 уже будут "квартира, машина, мировая слава". Но вот впереди маячит "тридцатка"... Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?