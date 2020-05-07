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ЯсноПонятно
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2020-05-07T12:00
https://ria.ru/20200507/1571025613.html
"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571025489_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_c03e1ae80e6ba8a7cbab64b045ef6281.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

12:00 07.05.2020
770
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста
Вчера, 12:00
В 10 лет думаешь, что 30 — это настоящий взрослый возраст. В 20 — что к 30 уже будут "квартира, машина, мировая слава". Но вот впереди маячит "тридцатка"... Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?
Почему "30" нашего поколения и "30" наших родителей — это разные "30"? Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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