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РИА Наука
2020-05-06T21:11
https://ria.ru/20200506/1571051759.html
Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570010728_0:0:2393:1346_1036x0_80_0_0_c2f444facdb986babf96520133fb5eab.jpg
РИА Новости

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

21:11 06.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarПациент у входа в больницу Маунт-Синай в Манхэттене, Нью-Йорк
Пациент у входа в больницу Маунт-Синай в Манхэттене, Нью-Йорк
© REUTERS / Mike Segar
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание. Результаты опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.
У большого числа пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, развиваются угрожающие жизни осложнения, связанные с высоким уровнем тромбообразования. Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.
"Как кардиолог в течение трех недель я наблюдала увеличение количества тромбов у госпитализированных пациентов с COVID-19. Поэтому очень важно выяснить, дают ли антикоагулянты преимущества при лечении", — приводятся в пресс-релизе медицинской школы слова одного из авторов исследования, доктора медицинских наук Ану Лала (Anu Lala).
В исследовании участвовали 2773 подтвержденных COVID-19-положительных пациентов, поступивших в пять больниц сети Маунт-Синай за период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Результаты показали, что больные, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. При этом риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным — не более трех процентов.
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"Наше исследование показывает, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, и это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию, — говорит руководитель исследования Валентин Фустер (Valentin Fuster), главный врач больницы Маунт-Синай. — Использование антикоагулянтов всегда следует предусматривать для пациентов с COVID-19, однако каждый случай должен оцениваться индивидуально с учетом потенциального риска кровотечения".
Из проанализированных пациентов 28 процентов — 786 человек — получали полную дозу антикоагулянтов, более высокую, чем обычно назначается для профилактики тромбов или тем, у кого уже выявлены тромбы.
Из пациентов, которые не выжили, те, кто принимал антикоагулянты, умерли после того, как провели в среднем 21 день в больнице, по сравнению с пациентами, не принимавшими антикоагулянты, которые умерли в среднем после 14 дней в больнице. Эффект антикоагулянтной терапии оказался более выраженным у пациентов на ИВЛ: 62,7 процентов пациентов, у которых не проводилось лечение антикоагулянтами, умерли, по сравнению с 29,1 процентами для интубированных пациентов, получавших антикоагулянты. Из интубированных пациентов, которые не выжили, те, кто не принимал антикоагулянты, умерли через 9 дней, а те, кто принимал — через 21 день.
"Мы надеемся, что этот отчет о связи антикоагулянтной терапии с улучшенной выживаемостью будет подтвержден в будущих исследованиях. Ученые клиник Маунт-Синай продолжают анализировать данные, чтобы внести вклад в усилия по поиску эффективных методов лечения COVID-19", — отмечает один из авторов статьи, доктор медицины Дэвид Райх (David Reich), президент и главный операционный директор больницы Маунт-Синай.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеНью-Йорк (город)
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