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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:09
https://ria.ru/20200506/1571051121.html
В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

19:09 06.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Жесткие меры, введенные в Испании в связи со вспышкой пандемии нового коронавируса, приведут к беспрецедентному снижению экономической активности, и ВВП страны снизится по итогам текущего года на 9,4%, а рост в будущем году составит 7%, но при условии отмены всех ограничений, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В 2019 году рост экономики Испании составил 2% и, согласно прогнозам ЕК зимой, в 2020 году должен был составить 1,6%. Но согласно вышедшему ранее в среду весеннему прогнозу ведомства, экономика Испании по итогам этого года упадёт на 9,4%. При этом снижение общего ВВП еврозоны составит 7,7%, а обгонят Испанию по отрицательной динамике среди стран валютного союза лишь Греция – минус 9,7% и Италия (минус 9,5%).
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В то же время по прогнозу правительства Испании экономический спад в результате последствий карантина составит 9,2% ВВП по итогам текущего года. ЦБ Испании прогнозирует, что падение ВВП составит от 6,6% до 13,6% - в зависимости от того, как долго продлится режим повышенной готовности и карантин. МВФ прогнозирует падение испанской экономики на 8% по итогам года. Испанский Национальный институт статистики (INE) сообщал о рекордном с начала ведения статистических данных в 1970 году квартальном падении ВВП – на 5,2% в январе-марте.
Наиболее остро падение будет ощущаться в сфере услуг Испании, на восстановление которого уйдет гораздо больше времени, чем на восстановление производственного сектора, также считают в ЕК. А если все ограничения будут сняты к 2021 году, то рост ВВП в следующем году может достичь 7%. Таким образом, согласно прогнозам, по итогам 2021 года ВВП страны будет на 3% ниже, чем в 2019-м.
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При этом потребительские расходы в Испании по итогам года сократятся на 10,7% (в следующем году рост составит 8,9%), падение экспорта составит 19,8%, импорта – 21,1%. Рост в будущем году, соответственно, ожидается на уровне 1,9% и 12,4%, госдолг по итогам нынешнего года вырастет до 115,6% ВВП. ЕК также прогнозирует повышение безработицы на 8,7 процентного пункта, к концу года она может достичь 18,9% трудоспособного населения, а в следующем году - сократиться до 17%.
С начала эпидемии жертвами коронавируса в Испании стали более 25 тысяч человек, выявлены более 220 тысяч случаев заражения. В стране 14 марта был введен режим повышенной готовности и строгий карантин. Это позволило правительству ограничить передвижение граждан, закрыть непродовольственные магазины, службы сервиса, что, в частности, нанесло огромный ущерб туристическому сектору, который составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для туристов, отели и пляжи не работают.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМВФЕврокомиссияГрецияИталияИспанияЭкономика
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