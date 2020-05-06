Богданов провел телефонные переговоры с представителями ООП

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), членом ЦК ФАТХ Саебом Орейкатом и членом исполкома ООП, генсеком Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни палестино-израильское урегулирование, сообщил МИД России.
"В ходе бесед была обсуждена проблематика урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе при содействии "квартета" международных посредников, а также задача восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП", - говорится в сообщении ведомства.
Телефонные переговоры состоялись в среду по инициативе палестинской стороны.
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