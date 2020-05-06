Богданов провел телефонные переговоры с представителями ООП

"В ходе бесед была обсуждена проблематика урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе при содействии "квартета" международных посредников, а также задача восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП", - говорится в сообщении ведомства.