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2020-05-06T17:03
https://ria.ru/20200506/1571043173.html
Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

17:03 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Минздрав Омской области в среду сообщил журналистам, что в трёх больницах Омска медики оказывают помощь 102 вахтовикам, прилетевшим из Якутии.
Ранее Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион готов принять более полутора тысяч вахтовых рабочих из Омской области, которые сейчас находятся на Чаяндинском месторождении в Якутии. Он подтвердил, что прибывшие 29 апреля из Якутии в Омск 52 заражённых коронавирусом человека - вахтовики с этого месторождения.
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"На данный момент в лечебных учреждениях Омска медики оказывают помощь 102 гражданам, прибывшим в наш город из Республики Саха (Якутия). В ходе проведенных исследований у 60% пациентов выявлена пневмония, коронавирусная инфекция подтверждена практически у 100%", - пояснили журналистам в минздраве Омской области.
По данным министерства, вахтовиков лечат в трёх учреждениях - Инфекционной больнице № 1, Городской больнице № 11 и Клиническом медико-хирургическом центре министерства здравоохранения Омской области.
Несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 на территории Омского региона, система здравоохранения не испытывает перегрузки из-за приёма иногородних пациентов, отметили в министерстве. Также в Минздраве добавили, что все лечение вахтовиков проходит "без привлечения бюджетных средств".
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Указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. По данным оперативного штаба при правительстве Якутии из восьми тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, положительные результаты дали менее 10%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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