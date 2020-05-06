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2020-05-06T15:07
https://ria.ru/20200506/1571019723.html
Конкурс "Цифровой прорыв" запустил ИТ-марафон с 12 тысяч участников
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РИА Новости

Конкурс "Цифровой прорыв" запустил ИТ-марафон с 12 тысяч участников

12:34 06.05.2020 (обновлено: 15:07 06.05.2020)
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© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв
© "Цифровой прорыв"
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – впервые запустил масштабный ИТ-марафон, в котором ожидается более 12 тысяч участников, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Цифровой прорыв" – командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, способных создавать и внедрять цифровые продукты.
ИT-марафон состоит из онлайн-чемпионата, в котором смогут принять участие индивидуальные разработчики, и двух онлайн-хакатонов для уже сформированных команд. Для того, чтобы стать участником IT-марафона, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса – цифровойпрорыв.рф. Призовой фонд IT-марафона составит 5 миллионов рублей.
"Два онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" пройдут с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня. Конкурс объединит на своей площадке самое масштабное сообщество IT-специалистов: от профессионалов до новичков. Вовлечение новых кадров в цифровую экономику и "прокачка" IT-специалистов позволят снизить "кадровый голод" в сфере информационных технологий. Важным нововведением этого года стал онлайн-этап конкурса. Участники смогут заранее подготовиться к очным этапам и проверить свои способности, не выходя из дома. Это прекрасная возможность для талантливых IT-специалистов из всех регионов страны проявить себя в рамках большого онлайн-конкурса, где бы они не проживали", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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Особое внимание в этом году уделено проработке кейсов, которые будут сформированы как представителями субъектов РФ, так и крупнейшими IT-предприятиями и госкорпорациями. Задачи онлайн-хакатонов будет представлены по 5 направлениям, в рамках каждого из них будет поставлено по одной задаче. В каждом онлайн-хакатоне может принять участие до 200 команд по 3-5 человек. Если команды нет, то ее можно найти среди участников, для этого необходимо перейти на сайте в раздел "Поиск команды". Вместе с командой участникам предстоит за двое суток представить готовые варианты решений одной из предложенных партнерами конкурса задач.
"Текущая ситуация стала мощным толчком для развития технологий, а все, кто мог хоть каким-то образом уйти в онлайн, – сделали это. Рунет стал центральной площадкой для бизнеса, коммуникаций, образования и многого другого. Появилось множество технологических проблем и задач, которые необходимо решать оперативно и качественно. В связи с этим было принято решение о создании онлайн-этапа конкурса "Цифровой прорыв". Для компаний-партнеров онлайн-хакатон – это возможность уже сейчас, не дожидаясь очных мероприятий, присмотреться к будущим сотрудникам, найти для себя лучших специалистов и начать решать кадровые задачи", – пояснил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.
С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников. В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный Интеллект. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса "Цифровой прорыв".
201000
Сергей ПлуготаренкоТехнологииЭкономика
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