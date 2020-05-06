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Конфликт США и Ирана
2020-05-06T12:02
https://ria.ru/20200506/1571018304.html
Эксперт оценил возможный обмен заключенными между США и Ираном
https://cdn22.img.ria.ru/images/148963/36/1489633696_0:122:2963:1788_1036x0_80_0_0_0d077a5afb0bdcb14e4f58011f6c5be1.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможный обмен заключенными между США и Ираном

12:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американо-иранский обмен заключенными вполне вероятен, подобная практика распространена даже в условиях крайне враждебных отношений между государствами, заявил РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что США могут обменяться заключенными с Ираном и депортировать из страны иранского ученого Сируса Асгари. По данным агентства, замдиректора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в Вашингтоне Абольфазль Мехрабади заявил, что Асгари, который заразился коронавирусом, находится под медицинским наблюдением иммиграционных властей США и ожидает разрешения на выезд из страны.
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"Американо-иранский обмен (заключенными - ред.) возможен. Сама форма весьма распространена в условиях даже крайне враждебных отношений государств. Между Советским Союзом и США был обмен, когда отношения были крайне напряженными. Это вполне известная практика, думаю, что это вполне вероятно", - сказал Лукьянов.
Аналитик обратил внимание, что круг заключенных лиц, предлагаемых к обмену, расширился. "Обычно речь шла о шпионах, которых арестовывали в соответствующих странах, а в какой-то момент обменивали. Сейчас круг лиц несколько расширился, поскольку США задерживают по всему миру самых разных специалистов из стран, которые им не дружественны", - отметил он.
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При этом эксперт считает, что возможный обмен не связан с политикой. "Это скорее гуманитарная акция. Там страдает человек, здесь страдает, почему бы не решить конкретную проблему. Это предмет переговоров в каждом отдельном случае. Всегда существует возможность обмена, всегда есть, кого на кого поменять", - сказал Лукьянов.
По мнению эксперта, пандемия коронавируса в этой ситуации может быть лишь поводом к обмену. "Считать это реальным побудительным мотивом к обмену между Ираном и США я бы не стал", - подчеркнул политолог.
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В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана предоставили осужденному на 13 лет американцу Майклу Уайту медицинский отпуск из тюрьмы. Он отметил, что США продолжат добиваться полного освобождения Уайта. Приговор Уайту был вынесен в марте 2019 года. Он был осужден за оскорбление руководства Ирана и размещение в интернете частной фотографии.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в конце марта обвинил США в том, что они подвергают жизни и здоровье иранских заключенных опасности, не выпуская их из тюрем на фоне коронавируса. Публикация министра иностранных дела Ирана сопровождалась скриншотом статьи британской газеты Guardian, в которой один из иранских ученых, удерживаемый в американской тюрьме, рассказывал, что заключенным не дают маски и санитайзеры, высказывая опасения, что не переживет эпидемию в тюрьме.
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Конфликт США и ИранаКоронавирус COVID-19Федор ЛукьяновИранСШАВ мире
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