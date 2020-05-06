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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-06T10:23
https://ria.ru/20200506/1571012398.html
Тверские льноводы в этом году получат господдержку
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости

Тверские льноводы в этом году получат господдержку

10:23 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. Тверские льноводы в этом году получат господдержку - на предоставление субсидий для стимулирования производства и переработки льносырья из федерального и областного бюджетов направят почти 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", – отметил губернатор области Игорь Руденя.
Он напомнил, что лен – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья и очень важно развивать в Тверской области эту отрасль.
Ставка субсидии за одну тонну произведенного и реализованного льносырья в переводе на льноволокно составит 6 тысяч рублей. Процент компенсации затрат для аграриев с учетом субсидии на производство льна-долгунца при весеннем севе составит 63,4 %. Для получения государственной поддержки льноводы могут подать документы до 1 ноября.
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Пресс-служба напоминает, что Тверская область на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в России по производству льна, а также находится в числе лидеров среди субъектов ЦФО по площади посевов льна.
В этом году льноводы региона расширяют площадь посевов с 5 до 7,6 тысяч гектаров. Объем производства льносырья по прогнозам областного Минсельхоза составит не менее 6 тысяч тонн.
В настоящее время в Тверской области насчитывается 12 льносеющих предприятий, действуют шесть льнозаводов.
В области планируется создать научно-образовательный центр по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсы на развитие льноводства – стратегического направления агропромышленного комплекса региона.
Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитием инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов, внедрением наукоемкого оборудования для уборки льна и приготовления льнотресты.
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Тверская областьИгорь Руденя
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