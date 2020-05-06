ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. Тверские льноводы в этом году получат господдержку - на предоставление субсидий для стимулирования производства и переработки льносырья из федерального и областного бюджетов направят почти 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", – отметил губернатор области Игорь Руденя

Он напомнил, что лен – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья и очень важно развивать в Тверской области эту отрасль.

Ставка субсидии за одну тонну произведенного и реализованного льносырья в переводе на льноволокно составит 6 тысяч рублей. Процент компенсации затрат для аграриев с учетом субсидии на производство льна-долгунца при весеннем севе составит 63,4 %. Для получения государственной поддержки льноводы могут подать документы до 1 ноября.

Пресс-служба напоминает, что Тверская область на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в России по производству льна, а также находится в числе лидеров среди субъектов ЦФО по площади посевов льна.

В этом году льноводы региона расширяют площадь посевов с 5 до 7,6 тысяч гектаров. Объем производства льносырья по прогнозам областного Минсельхоза составит не менее 6 тысяч тонн.

В настоящее время в Тверской области насчитывается 12 льносеющих предприятий, действуют шесть льнозаводов.

В области планируется создать научно-образовательный центр по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсы на развитие льноводства – стратегического направления агропромышленного комплекса региона.