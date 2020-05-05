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Республика Адыгея
2020-05-06T10:08
https://ria.ru/20200505/1571011494.html
Глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_0:0:1796:1011_1036x0_80_0_0_486ae62d94f6d78ffdc19a83e2935610.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований на COVID-19

10:07 05.05.2020 (обновлено: 10:08 06.05.2020)
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© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу увеличить количество тестирований на коронавирус до 1 тысячи в сутки, особое внимание уделив обследованию медиков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи во вторник провел совещание по противодействию распространению коронавируса с членами кабинета министров республики и главами муниципалитетов.
"Для более эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований - до тысячи исследований в сутки. Особое внимание Мурат Кумпилов поручил уделить обследованию медиков, организаций, которые находятся в зоне риска. Это же касается и приграничных с краем территорий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция. Также Мурат Кумпилов поставил задачу провести масштабное тестирование в Адыгейске, где выявлено большое число заболевших", - говорится в сообщении.
Помимо этого глава Адыгеи поручил проработать вопросы обеспеченности населения медицинскими масками и их ношением в общественных местах. По информации правительства республики, в аптеках и на аптечной базе имеется 40 тысяч масок, планируется поставка еще около 100 тысяч, маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей.
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Кроме того, отмечается, что в республике уже запущен ряд организаций, на которых установлен строгий контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, завершается подготовка к открытию рынков. "Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить товары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выращенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитарно-гигиенические нормы", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
По данным республиканских властей, на утро 5 мая в республике зарегистрировано 202 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, на лечении находятся 146 человек, трое из которых – в реанимации, за весь период пандемии выздоровело 94 человека, умерли семь человек.
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Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииМурат Кумпилов
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