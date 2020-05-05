Глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований на COVID-19

КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу увеличить количество тестирований на Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу увеличить количество тестирований на коронавирус до 1 тысячи в сутки, особое внимание уделив обследованию медиков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи во вторник провел совещание по противодействию распространению коронавируса с членами кабинета министров республики и главами муниципалитетов.

"Для более эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований - до тысячи исследований в сутки. Особое внимание Мурат Кумпилов поручил уделить обследованию медиков, организаций, которые находятся в зоне риска. Это же касается и приграничных с краем территорий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция. Также Мурат Кумпилов поставил задачу провести масштабное тестирование в Адыгейске, где выявлено большое число заболевших", - говорится в сообщении.

Помимо этого глава Адыгеи поручил проработать вопросы обеспеченности населения медицинскими масками и их ношением в общественных местах. По информации правительства республики, в аптеках и на аптечной базе имеется 40 тысяч масок, планируется поставка еще около 100 тысяч, маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей.

Кроме того, отмечается, что в республике уже запущен ряд организаций, на которых установлен строгий контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, завершается подготовка к открытию рынков. "Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить товары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выращенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитарно-гигиенические нормы", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.